Actualizada 11/02/2021 a las 15:00

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha anunciado este jueves en el Parlamento foral que Navarra va a retomar el programa de cribado de cáncer colorrectal, que fue interrumpido hace un año. Las invitaciones al público diana empezarán a llegar a finales de marzo. Estarán dirigidas a unas 8.000 personas de entre 50 y 69 años. El plan se retomará progresivamente.



Induráin ha señalado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento, que "justo hace un año cuando se interrumpió el cribado llegó una pandemia cuya sombra se ha ido alargando hasta el día de hoy". "El sistema sanitario ha tenido que atender lo derivado del Covid-19 y la actividad ordinaria", ha dicho.



Así, ha afirmado que "la mejor medida que podemos tomar es la que se va a hacer después de un importante esfuerzo de reorganización de recursos y de reactivación de líneas, que es retomar el plan de cribado que quedó paralizado con todo lo que supuso la llegada de la pandemia en marzo, y se va a retomar justo un año después". "Quizás es mucho tiempo, pero es el menor que hemos podido, ya que no ha sido fácil", ha dicho.



Además, Induráin ha explicado que se ha puesto en marcha una reactivación escalonada de los distintos programas de detección precoz de cáncer, entre ellos, además del colorrectal, el de mama. En este último caso, "se está trabajando con el objetivo de reducir el retraso provocado por el Covid y se ha incorporado para ello un nuevo radiólogo". "A partir de junio de 2020 se reanudaron las invitaciones a mujeres tanto en las exploraciones de cribado como en revisiones intermedias", ha afirmado.



La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha criticado que se produjo "una paralización no justificada del cribado de cáncer colorrectal". "Afirmo que no está justificada, porque el programa está funcionando en casi toda España. Podían haber hecho un esfuerzo para no paralizar totalmente el programa, como han hecho la mayoría de comunidades. No sé cómo osan afirmar que no van a dejar a nadie atrás. Cuanto más repiten este discurso, más quedan en evidencia", ha señalado.