Actualizada 10/02/2021 a las 15:22

Gregorio Achutegui, director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), ha afirmado que la previsión que contempla Salud es "trasladarse a Forem a final de marzo". Sobre el motivo del cambio, ha dicho que "refeNa no reunía las condiciones para la finalidad que se perseguía. Objeciones puestas por riesgos laborales". "En vez de adecuarlo, que sería costosísimo, nos inclinamos por una solucion alternativa", ha dicho.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, preguntado por el cambio de lugar para realizar las pruebas de PCR de Refena al antiguo Forem en Mutilva, ha señalado que a nivel técnico se remite al equipo de Salud, mientras que "a nivel de gestión del expediente, nos hubiera gustado que se hubiera resuelto lo antes posible y si no es así es porque hay discrepancia entre el Gobierno y el gestor de la infraestructura".

Ha manifestado que se han producido una serie de pagos sobre el uso del mobiliario, que no ha detallado, y que "existe una discrepancia en lo que es el alquiler de la infraestructura donde no se ha llegado a un punto de acuerdo". "Si no buscamos un punto de acuerdo, el Gobierno actuará de acuerdo a la norma, conforme al buen uso y buen juicio en el uso de los recursos públicos", ha dicho, para incidir en que "nos hubiera gustado solucionarlo antes".

