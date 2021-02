Actualizada 10/02/2021 a las 16:01

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha considerado "esperanzadores" los datos de la situación del Covid-19 en la Comunidad foral tras registrarse en la última semana un descenso del 22% en los casos detectados y ha insistido en que con la prórroga de las restricciones se busca "consolidar" su efecto.



En rueda de prensa para informar sobre la campaña de vacunación que continuará en marzo por las personas de más de 80 años, Induráin ha destacado que esté disminuyendo la transmisión del virus en Navarra, al mismo tiempo que la situación hospitalaria "parece estabilizada" con 162 personas ingresadas, "cuestión también en la que hay un descenso respecto a la semana anterior, tanto en hospitalización en planta como UCI, donde hoy hay 28 personas".



Asimismo, la consejera ha remarcado que "aunque los datos diarios de fallecimiento pueden dar otra impresión", las muertes por Covid-19 "han bajado también de 26 a 21" en la última semana.



En cuanto a los datos del último día, ha explicado que han sido 87 los casos positivos con una tasa de positividad del 2,9%, unas cifras que, según ha dicho, "reflejan esta tendencia esperanzadora". Y ha destacado que "si nos comparamos con la medida estatal u otras autonomías, estamos menos mal que otros porque la incidencia a 14 días en Navarra es de 418 casos frente a una media de 667,3".



También ha puesto en valor la consejera que a nivel asistencial la Comunidad foral "tanto en UCI como en plantas, aunque con una ocupación alta, estamos también con menos tensión que en otros lugares".



No obstante, Induráin ha remarcado que "nuestro semáforo se encuentra en ese espacio límite entre riesgo alto y muy alto", de ahí "la importancia de mantener las limitaciones otros 15 días para consolidar este cambio de tendencia, además de continuar con otras medidas como rastreo o cribados".

En su intervención, la consejera ha afirmado que cree que "ya ha pasado lo peor" de la pandemia, si bien ha subrayado que "queda camino por recorrer que queremos transitar de la manera más lineal y conjunta posible, aunque este virus nos tiene acostumbrados a muchos giros y sobresaltos".



"Ahí está ahora la amenaza de la cepa británica y otras mutaciones", ha advertido, para señalar que Salud se propone "mantener el rumbo con el objetivo de seguir dando pasos hacia adelante, consolidando avances y evitando retrocesos".



En esta línea, ha destacado que "tenemos una confianza fundada en que con la combinación de medidas y vacunas podemos ir doblegando la curva para evitar la presión asistencial e ir blindando en la medida de lo posible grupos y espacios vulnerables o expuestos que nos estaban costando muchos contagios y fallecimientos".



Por su parte, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, Marian Nuin, ha advertido de que "en este momento no podemos decir que una persona que está vacunada no puede infectarse y no puede transmitir". Y ha subrayado que "lo que podemos decir a la luz de lo que sabemos es que tienen menos posibilidades de desarrollar una enfermedad sintomática grave". Por eso, ha incidido en la importancia de mantener las medidas preventivas contra el virus.

INFORME DE LA SEMANA

Los datos aportados por Induráin pertenecen al último Informe Epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 1 al 7 de febrero, se han confirmado 1.200 casos por PCR o por antígeno (182 por 100.000 habitantes), lo que supone un descenso del 22% respecto a la semana anterior, en la que se registraron 1.539 casos por PCR o por antígeno (233 por 100.000 habitantes). El 73% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 73% habían sido contactos de otros casos confirmados.

La transmisión ha descendido en todos los ámbitos. El ámbito del domicilio sigue siendo el más frecuente (50%), seguido por el de los casos que desconocen el origen de la infección (22%) y el ámbito social, que incluye reuniones de familiares no convivientes (14%). La transmisión en el ámbito laboral supone el 4,9%; la escolar, el 4,3%; y la transmisión en centros sociosanitarios, el 4,6% de todos los casos.

Descienden los casos en todos los grupos de edad, salvo en mayores de 75 años. Aunque en este último grupo el número de diagnósticos se mantuvo estable, los casos sintomáticos descendieron y el resto de casos se explican por cribados realizados en personas asintomáticas residentes en centros sociosanitarios. Los descensos superan el 25% en el grupo de edad de 15 a 74 años y alcanzan el 10% en el de menores de 15 años. Las diferencias entre grupos de edad se han reducido, con tasas de incidencia acumulada de la semana que oscilan entre 143 por 100.000, en el grupo de 55 a 74 años, y 235 por 100.000, en el grupo de 15 a 34 años. Los menores de 5 años presentaron 147 casos por 100.000.

Desciende la incidencia en las Áreas de Salud de Pamplona-Iruña (185 por 100.000), Tudela (80 por 100.000) y Estella-Lizarra (157 por 100.000).

DESCIENDE DE 90 A 70 LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

Entre el 1 y el 7 de febrero se produjeron 70 ingresos hospitalarios por COVID-19, continuando el descenso respecto a los 90 de la semana anterior. Los ingresos en UCI atribuibles a COVID-19 también han descendido, de 13 a 5 casos, y las defunciones por COVID-19 de 26 a 21.

Entre los casos confirmados desde el 11 de mayo, el 6,5% requirió ingreso hospitalario, 7,2 por mil ingresó en UCI y 14 por mil falleció a causa del COVID-19. El riesgo de hospitalización entre los casos confirmados de COVID-19 desde el 11 de mayo es apreciable (1,8%) en menores de 5 años, desciende en niños de 5 a 14 años, y aumenta progresivamente en los siguientes grupos de edad. A partir de 65 años la proporción de ingresados alcanzó el 18,6% y a partir de los 85 años fue del 32%. Los ingresos en UCI se han producido a partir del grupo de 25 años y alcanzan el 3,9% en el grupo de 65 a 74 años. Los fallecimientos se produjeron en los grupos de 35 años en adelante y entre los casos de mayores de 85 años falleció el 23%.

El Informe concluye que continúa el descenso de la transmisión y de los ingresos por SARS-CoV-2 y que comienzan a descender, también, las defunciones. Las medidas preventivas están consiguiendo moderar la transmisión del virus, a pesar de las condiciones desfavorables del invierno y es probable la ocurrencia de nuevas ondas epidémicas, pero con un buen uso de las medidas preventivas, lo previsible es que el impacto de estas ondas sea cada vez será menor.