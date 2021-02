I-E critica el "desequilibrio" entre la recaudación por IRPF y por impuesto de Sociedades

Actualizada 10/02/2021 a las 12:59

Izquierda-Ezkerra ha presentado una interpelación para que el Gobierno foral aborde el "derrumbe" de la recaudación del impuesto de Sociedades y ha considerado que "el desequilibrio entre la recaudación por IRPF y Sociedades constituye ya una flagrante injusticia fiscal".



En un comunicado, I-E ha señalado que "en los últimos 20 años la aportación a la recaudación fiscal de los diferentes impuestos ha evolucionado gravemente hacia un fuerte desequilibrio desfavorable para las rentas del trabajo y muy favorable para los beneficios empresariales".



Según ha señalado la coalición, "la recaudación por IRPF ha pasado de representar el 29,7% de todos los ingresos públicos en el año 2000 al 42,4% en el 2020", mientras que "la recaudación por el impuesto de Sociedades ha pasado del 13,4% del total en 2000 a solo el 7,2% en 2020".



"La recaudación por IRPF creció en estos veinte años de los 629,6 millones de 2000 a los 1.527,8 de 2020. Sin embargo la recaudación del impuesto de Sociedades no solo no creció sino que incluso cayó de los 285 millones de 2000 a los 260,3 de 2020", ha censurado I-E.



En su opinión, "el creciente desequilibrio entre la aportación a la recaudación fiscal por el IRPF (rentas del trabajo en su gran mayoría) e impuesto de Sociedades (beneficios empresariales) constituye ya una flagrante injusticia fiscal". Por ello, ha presentado una interpelación para que el Ejecutivo foral "explique su posición ante este sangrante desequilibrio e informe de las medidas que en su caso vaya a adoptar para corregirlo".



"Mientras en esta legislatura el endeudamiento se está disparando en Navarra, en torno a los 1.000 millones de euros adicionales tan solo en los años 2020 y 2021, el impuesto de Sociedades sigue siendo un auténtico agujero negro para la recaudación tributaria", ha sostenido la coalición de IUN y Batzarre.



En este sentido, ha criticado que "hoy la regulación vigente del impuesto de Sociedades en Navarra permite a las empresas, fundamentalmente a las grandes empresas, tributar a la Hacienda Pública una parte marginal e insuficiente de sus beneficios empresariales". Y ha censurado que, por ejemplo, "en sólo cinco años, entre 2014 y 2018, las empresas dejaron de pagar 1.143 millones en impuesto sobre Sociedades tan solo por uno de los muchos beneficios fiscales de los que disfrutan en este impuesto, la compensación de bases negativas".



"El impuesto está atravesado por toda una serie de agujeros negros que conducen a una irrisoria recaudación fiscal: tipos de gravamen bajos, tributaciones mínimas escasas y agujereadas por una normativa que las reduce todavía más, abuso de las compensaciones de bases negativas, cascada de deducciones y reducciones en la tributación de los beneficios", ha criticado Izquierda-Ezkerra.



A su juicio, "todo ello nos ha llevado a un escenario que solo podemos calificar de latrocinio legalizado a la mayoría social y en especial a las clases trabajadoras, que aportan la mayoría de la recaudación por IRPF e IVA".



"No sólo estamos ante un problema de justicia fiscal, estamos también ante un problema de insostenibilidad del estado social. Si no acabamos con el paraíso fiscal del que hoy disfrutan las empresas no se podrá sostener a medio plazo. Por ello, es inaplazable abordar de forma inmediata la corrección de este gravísimo desequilibrio", ha reivindicado Izquierda-Ezkerra.