Actualizada 09/02/2021 a las 17:28

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que ya se ha puesto en marcha el proceso de elaboración de un proyecto de decreto foral por el que se apruebe el reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral, una tramitación que se llevará a cabo con criterios de urgencia ante "la necesidad inmediata de disponer de la norma reglamentaria que avale el sistema retributivo del colectivo".

"Hay un procedimiento abierto para dotarnos de un nuevo decreto foral y está pendiente en el ámbito de la negociación colectiva. Está trabajándose un borrador entre la Dirección General de Interior y Función Pública para presentarlo a la Mesa Sectorial de la Policía Foral con los plazos de manera suficiente y ágiles para que pueda ser puesto en práctica, sin menoscabo de la situación actual de los hombres y mujeres de la Policía Foral", ha comentado.

Remírez ha comparecido este martes en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma, para explicar las actuaciones de su departamento ante la inadmisión del recurso de casación contra la sentencia que declaraba nulo de pleno derecho el decreto foral por el que se aprueba el reglamento de jornadas y retribuciones de Policía Foral.

El consejero ha remarcado que este Gobierno "se ha encontrado con una situación sobrevenida como es la nulidad de pleno derecho" de este decreto foral. Y ha afirmado que "ya se ha puesto en marcha un mecanismo de solución", de tal modo que "ya está en marcha, mediante la orden foral de 22 de enero, el proceso de elaboración de un proyecto de decreto foral por el que se apruebe el reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral de Navarra".

Una tramitación, ha agregado, que "se lleva a cabo con criterios de urgencia por la necesidad inmediata de disponer de la norma reglamentaria que avale el sistema retributivo del colectivo, superando con ello la inseguridad jurídica producida".

Según ha detallado el consejero, este nuevo decreto "se realiza al amparo de lo dispuesto en la ley foral 23/2018 de Policías de Navarra, pero asimismo, en términos retributivos, respetando lo dispuesto en la ley foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021 y en el acuerdo de octubre de 2018 de reparto de los fondos adicionales a abordar entre 2018 y 2021".

A su vez, ha destacado Remírez, "seguimos con el proceso reglamentario de la ley foral de Policías que, en términos retributivos, se plasma en el estudio de puestos de trabajo necesario para la definición de los indicadores aplicables a cada uno de los puestos del cuerpo policial". "Y que culminará con una nueva norma que respete, por supuesto, la normativa vigente así como, en el caso de existencia de fondos adicionales, lo derivado de la negociación colectiva", ha asegurado.

En este sentido, ha garantizado que "en caso de existir un nuevo escenario de reparto de fondos adicionales a partir del próximo ejercicio 2022", la decisión es "elevar a la Mesa General de Función Pública una propuesta para el cumplimiento de lo dispuesto en materia retributiva en la ley foral de Policías". "Por obligación legal de desarrollo de la norma, pero también por propia voluntad política", ha resaltado.

Según ha dicho a los parlamentarios, "en el camino del desarrollo de la Policía Foral desde la seriedad, el rigor y la seguridad jurídica encontrarán al Gobierno y estoy seguro, al conjunto de las fuerzas políticas de este Parlamento".

En este sentido, ha manifestado que "puede haber la intención o la tentación por parte de algunos grupos políticos o fuerzas sindicales de plantear un escenario de conflicto", pero ha garantizado que él como consejero va a plantear "un escenario de solución". "Confío plenamente en el trabajo de los servicios jurídicos, nos están indicando el camino, un camino complicado y un escenario tortuoso, pero que va a buscar certidumbres", ha aseverado, quien ha pedido a todas las partes "sosiego y tranquilidad".

NA+ CRITICA LA "INACCIÓN" DE REMÍREZ

En el turno de los grupos parlamentarios, José Suárez, de Navarra Suma, ha afirmado que el departamento tiene encima de la mesa "un problema jurídico muy complejo" para "resolver algo que ha heredado del Gobierno anterior". Y ha considerado que "estamos aquí ahora con urgencia porque durante más de año y medio" el consejero "ha estado esperando a ver qué pasaba cuando sabía lo que iba a pasar". "Gobernar es prevenir problemas, preverlos y solucionarlos. Su inacción nos ha llevado a esta situación que sabíamos que iba a ocurrir", le ha dicho a Remírez.

En representación del PSN, Inma Jurío ha manifestado que "esto es un marrón en toda regla" y ha defendido que "este Gobierno lo que está haciendo es trabajar con urgencia". "Es un Gobierno que se ha encontrado con un marrón importante, ha intentado trabajar, se ha encontrado con trabas legales y dentro de esas trabas está intentando hacer todo lo que puede", ha expuesto Jurío, que ha pedido a la parte de Policía Foral que se ha visto implicada que "mantenga el máximo sosiego posible porque se va a intentar no perjudicar a nadie".

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha recordado que "la ley de 2018 se aprobó por este Parlamento" y ha remarcado que "quien gobierna en la actualidad debe ser capaz de asumir lo aprobado por esta Cámara independientemente de quién lo votó". Ha esperado, en este sentido, que "a la mayor brevedad posible podamos tener en marcha los reglamentos a los que nos compromete la ley de Policías" y que cuenten con "el máximo apoyo y acuerdo sindical".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que "marrones hay muchos" y ha considerado que "hay que aprobar esa reglamentación, ver cuándo se implementa y plantear una ejecución de equis años". "El tema, por mucha urgencia, necesitará seis meses mínimo y nos vamos a encontrar una situación que el tiempo va a estar jugando en contra del departamento", ha planteado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez, por su parte, ha afirmado que en este tema "debemos estar todas en la labor de seguir avanzando en aquella ley que aprobamos en 2018" y ha señalado que, además del reglamento sobre jornadas y retribuciones, "también hay más trabajo a realizar y más desarrollos reglamentarios". "Así lo reclama la propia Policía Foral", ha apuntado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha esperado que el departamento dirigido por Remírez "sea capaz de solucionar el problema tan grave que se generó ya en su día, en 2015" y ha afirmado que Remírez hereda "un marrón". "No sé qué decirle, no me atrevo ni a imaginar cómo va a arreglar este problema, le deseo toda la suerte del mundo en su tarea", le ha dicho al consejero.