Actualizada 09/02/2021 a las 06:00

Los alcaldes de Ezcaba y Olaibar trasladaron este lunes la voz de sus vecinos y de sus homólogos de los otros 27 municipios surcados por la N-121-A para insistir “en la necesidad de desviar el tráfico internacional de camiones. No estamos en contra de los camiones ni estamos en contra de la infraestructura, sino que pedimos que el transporte internacional se desvíe”. La declaración correspondió al alcalde de Ezcaba, Pedro Lezáun, quien recordó el proceso participativo realizado en el valle en torno a las necesidades y mejoras solicitadas para reforzar la seguridad. “Es una cuestión muy sensible para los vecinos: ‘Por favor, que nos saquen el tráfico internacional de la carretera, no el de los camiones que nos abastecen o que tienen origen o destino. Nuestra petición es la de todos los alcaldes de la zona”, significó.

La alcaldesa de Olaibar, Mari Carmen Lizoáin, se refirió a las condiciones de la carretera. “Los que vivimos aquí creemos que la carretera no tiene infraestructura, no tiene capacidad, para acoger tanto volumen de tráfico. Van a mejorar la seguridad, pero, por desgracia,va a seguir estando justa”. Preguntada por el efecto llamada que puede crear una reforma como la contemplada con la introducción de un tercer carril, expresó sus dudas: “Supuestamente, según la explicación que nos han dado los técnicos, la solución no va a atraer más camiones, pero no lo sabemos. Si se desdoblan los túneles de Belate, no tiene pinta que vayan a ir a menos”.

Lo que sí dijo con convicción es que “la culpa de los accidentes no es de los transportes, sino de la infraestructura, que no tiene capacidad para acoger tanto volumen de tráfico”.

Te puede interesar