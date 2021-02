Declarados indefinidos no fijos 27 auxiliares de enfermería navarros

Actualizada 05/02/2021 a las 12:07

El Juzgado de los Social nº3 de Pamplona ha fallado a favor de una demanda de conflicto colectivo presentada por Afapna que afecta a 27 trabajadores de auxiliar de enfermería "por la cual adquieren la condición de personal indefinido no fijo" al considerar que sus contratos "deben considerarse suscritos en fraude de ley".

Por este motivo, el sindicato ha solicitado una reunión con la consejera de Salud, Santos Induráin, y con el vicepresidente y consejero de Función Pública, Javier Remírez, para abordar la "alta temporalidad" en el Servicio Navarro de Salud.

Así se ha explicado en una rueda de prensa en la que han intervenido el presidente de Afapna, Juan Carlos Laboreo; Yolanda Erro, vicepresidenta y secretaria de Coordinación; Esmeralda Aranda, responsable del gabinete jurídico; y Ángel Hernández, coordinador del sector de Salud.

Yolanda Erro ha explicado que las 27 personas afectadas por el conflicto colectivo "contaban con contratos administrativos, incluidos a tiempo parcial, con una duración superior a cinco años, atendiendo a necesidades de personal que el SNS debería haber sacado en la OPE y no fue así".

"En todos los casos del personal afectado por este conflicto se han suscrito contratos para la atención de otras necesidades que han superado el límite legal y reglamentario de cinco años", por lo que la sentencia establece que estos contratos "deben considerarse suscritos en fraude de ley" y deben ser considerados personal laboral indefinido no fijo, ha señalado.

Juan Carlos Laboreo ha considerado que esta sentencia es "un varapalo muy importante al sistema que está utilizando la administraciones en las contrataciones en fraude de ley". Por ello, ha abogado por "darle la vuelta; no podemos estar constantemente en los tribunales". Así, ha pedido una reunión con Santos Induráin y Javier Remírez para "buscar una solución para los cientos de casos de personas que pueden estar en esta circunstancia".

En su opinión, la solución pasa por "estabilizar" a las personas que han estado trabajando estos años para la Administración foral y, posteriormente, sacar OPE cada dos años "en las que se ofrezcan todas las plazas, y solamente quedase el resto de sustituciones".

Por su parte, Esmeralda Aranda ha precisado que esta sentencia "no les obliga a ser indefinidos no fijos" sino que "tienen la posibilidad" de serlo. "Se contactará con ellos y decidirán si quieren ser indefinidos no fijos", ha apuntado.

Aranda ha explicado que un indefinido no fijo "tiene naturaleza laboral, cobra trienios, no puede estar adscrito a una plaza de funcionario, el Gobierno de Navarra tiene que crearle la plaza como laboral; los funcionarios no pueden concursar a su plaza, y el Gobierno tiene que hacer una OPE como laborales y, en el supuesto de que lo despidiesen, cobraría siempre indemnización".

Ha destacado, además, que esta sentencia abre la posibilidad a solicitar ser indefinido no fijo a "todos aquellos que han tenido en su vida laboral un contrato estructural que hayan estado más de cinco años o que ha habido fraude de ley", no sólo en Salud. Así, ha indicado que Afapna está valorando interponer otra serie de conflictos colectivos.

Finalmente, Ángel Hernández, coordinador de Salud del sindicato, ha afirmado que la temporalidad en Enfermería "es descomunal" que, con la situación actual de la pandemia, "supera el 50% ampliamente" y ha criticado que la OPE en este ámbito "el número de plazas que saca no llega a 70". "Es importante que el Gobierno empiece a mirar las condiciones laborales del persona y empiece a disminuir esta interinidad que es descomunal", ha insistido.