45.000 navarros más están exentos de copago farmacéutico

Desde el 1 de enero hay aproximadamente 45.000 navarros más que ya no tienen que hacer frente al copago en productos farmacéuticos. Se trata, fundamentalmente, de pensionistas con rentas anuales de menos de 5.635 euros, o de 11.200 euros en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF; pero también se incluyen menores con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar o guarda con fines de adopción; y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Esta ampliación de los colectivos exentos se recoge en la disposición final trigésimo quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, aprobada el 22 de diciembre.

Estas 45.000 personas, 44.776 exactamente, se suman a aquellas que ya tenían reconocido este derecho, y que en Navarra eran unas 10.300 en la actualidad. Los requisitos que tenían que cumplir eran: ser afectados por síndrome tóxico y personas con discapacidad en supuestos específicos; personas perceptoras de rentas de integración social; perceptores de pensiones no contributivas; parados sin subsidio por desempleo; personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional; y cabezas de familia monoparentales menores de 45 años.

El copago farmacéutico quedó aprobado en el año 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy, que estableció una serie de categorías en función de la renta y que incluyó por primera vez en democracia a los pensionistas. En 2017, Navarra comenzó a subvencionar el este copago a 242.000 personas con rentas inferiores a 18.000 euros, tanto pensionistas como personas en activo, para que no tuvieran que abonar más de un tope, que se estableció en 8,23 euros al mes.

Según explican desde el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, esta nueva exención del copago para estos 45.000 navarros entró en vigor el 1 de enero. Sin embargo, no fue hasta el día 20 cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) volcó los datos en el su base de datos. Por ello, no se ha podido aplicar a aquellas personas encuadradas en las nuevas categorías y que han comprado medicamentos en ese margen de tiempo. “Los han pagado, cuando ya estaban exentas. Se están haciendo todos los trámites administrativos para reintegrarles esos gastos, que no debieran haber tenido”, asumen.

1 Colectivos exentos hasta el 1 de enero. Afectados por síndrome tóxico y personas con discapacidad en supuestos específicos; personas perceptoras de rentas de integración social; perceptores de pensiones no contributivas; parados sin subsidio por desempleo; personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional; cabezas de familia monoparentales menores de 45 años.

2 Nuevos colectivos exentos. Pensionistas con rentas anuales de menos de 5.635 euros, o de 11.200 euros en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF; menores con discapacidad igual o superior al 33%; perceptores de la prestación por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar o guarda con fines de adopción; beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

