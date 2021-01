Aierdi: "La vivienda se puede convertir en una pieza clave de la recuperación"

Actualizada 28/01/2021 a las 12:06

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha puesto en valor el "esfuerzo" que está realizando el Ejecutivo en materia de vivienda, con un crecimiento del departamento de un 27% en el Presupuesto, y ha destacado que los fondos europeos se plantean como "una gran oportunidad".

En este sentido, el consejero ha resaltado que "la vivienda, además de dar respuesta a una demanda existente, se puede convertir realmente en una pieza clave de la recuperación económica y la generación de empleo". Y ha garantizado que "en esa línea vamos a seguir trabajando, dando una respuesta a una demanda y un derecho ciudadano".

En respuesta a una interpelación de Podemos en el pleno de la Cámara foral sobre la política general de vivienda, Aierdi ha puesto en valor el "cambio de paradigma" dado en esta materia, ya que mientras que "hace unos años la prioridad era la compraventa, hoy en día la prioridad es potenciar el alquiler".

Según ha dicho, se trata de "un instrumento ágil para responder a las necesidades actuales de la sociedad, que vive una situación de dificultad para acceder a la financiación hipotecaria y que se agudiza por la situación de crisis".

Ha detallado el consejero que cuatro son las líneas de actuación de su departamento en este ámbito: vivienda de alquiler asequible, políticas de rehabilitación, cambios normativos y la introducción de elementos tractores en este sector". Y también se ha marcado como retos "fundamentales" avanzar en "la edificación sostenible y eficiente y "la apuesta por la industrialización y robotización".

Entre otras medidas en materia de vivienda, el consejero ha resaltado que el Gobierno se ha marcado como objetivo 1.000 nuevas viviendas públicas de alquiler para la finalización de esta legislatura. También ha puesto en valor los programas Emanzipa y David, así como la movilización de vivienda vacía a través de la bolsa de alquiler.

Sobre este último aspecto, ha detallado que "se ha llegado a 776 viviendas a finales del año pasado, un crecimiento del 63% respecto a las que teníamos hace cinco años", lo que supone "el incremento de 80 viviendas al año a través de este sistema".

En cuanto al registro de viviendas vacías, Aierdi ha afirmado que se trata de un proceso "largo y tedioso", pero ha considerado que "vamos avanzando". Según ha dicho, "estos días se ha iniciado los expedientes de apercibimiento sobre posible existencia de vivienda vacía a las entidades bancarias y sus filiares inmobiliarias", lo que "nos va a permitir avanzar de una manera decidida".

También se ha referido el consejero al índice de sostenibilidad de los alquileres, una iniciativa que acompañada de medidas que primen o penalicen en su caso respecto a los precios determinados, "tiene que ser una de las piezas fundamentales" de la estrategia en materia de vivienda.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil ha afirmado que aunque "estamos en un momento dulce" por las medidas que se han tomado en este ámbito por la pandemia a nivel nacional por ejemplo con la paralización de los desahucios, es "un efecto placebo", ya que "se trata de un problema estructural que tarde o temprano va a aparecer".

Por ello, ha apostado por seguir impulsando medidas y ha propuesto, en este sentido, "la contención de los precios del alquiler", una cuestión que también se está debatiendo en el Gobierno del Estado, así como la vía del tanteo y retracto. "Estamos satisfechos con el trabajo que se está realizando, pero estamos asustados con la situación que se puede dar".

NA+: "NO ESTÁN RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES"

En representación de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado "el paseo por las nubes" que se ha dado el consejero. Ha censurado que "antes se hacía vivienda y ahora no" y ha considerado que el Gobierno foral "no está haciendo nada para resolver esta situación". También ha cuestionado "el relato propagandístico" de las viviendas vacías y ha sido crítico igualmente con el trabajo que se está realizando en materia de rehabilitación. "No están respondiendo a la necesidades de vivienda debido a su inoperancia", le ha dicho al consejero.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha expresado el "compromiso" de los socialistas "con la dignidad del ser humano, empezando por uno de los bienes más esenciales, un techo". Y ha defendido la "respuesta dada por los gobiernos progresistas" en esta materia ante la pandemia del Covid-19. "Las paredes cobijan a soñadores, no seamos artífices de sus pesadillas", ha declarado.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha valorado "el cambio de paradigma social que se ha dado, un cambio que emprendimos en 2015 y que se va consolidando en esta nueva legislatura". Ha defendido así los "muchos pasos" dados y "el desarrollo que se está haciendo en el enfoque de vivienda", así como que los planes de Navarra estén alineados con la estrategia europea.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha advertido de que hay 18.000 personas en Navarra que "dicen que tienen vulnerado el derecho a la vivienda, por eso, ha agregado, "no nos podemos quedar satisfechos". Ha considerado "inadmisible" que "haya viviendas vacías mientras que hay gente que no ve garantizado su derecho" y ha pedido que el censo de viviendas vacías sea "una prioridad".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha lamentado "las consecuencias de todo este tiempo pasado de especulación inmobiliaria". De ahí, ha dicho, "la necesidad de revertir este modelo de enriquecimiento privado y primar el derecho a la vivienda como un derecho básico". En este sentido, ha pedido al Gobierno foral que "cumpla y haga las tareas de los compromisos del acuerdo programático".