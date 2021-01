Casas rurales recurren por haber sido excluidas de las ayudas por covid

Actualizada 24/01/2021 a las 06:00

Casas rurales denuncian que el departamento de Desarrollo Económico les ha excluido de las ayudas extraordinarias para paliar los gastos fijos por covid-19 cuando, en cambio, otras casas rurales sí han recibido compensación económica. Explican que la única diferencia entre los dos grupos de casas rurales -las que han recibido ayuda y las que no- es el epígrafe en el que están encuadradas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). De ahí, que estiman son, al menos, una veintena las casas rurales perjudicadas , algunas de las cuales han presentado recurso porque, argumentan, todas prestan el mismo servicio. “ La gran mayoría de las casas rurales en navarra damos la llave a los clientes, les damos las explicaciones correspondientes y no prestamos servicios de limpieza, lavandería ni de restauración”, expone Arantza Múgica, una de las afectadas .

Las casas rurales que han conseguido compensación económica son las encuadradas en el epígrafe 683, de “hospedaje en casas rurales”. En cambio, han sido excluidas y rechazadas de las ayudas las casas rurales encuadradas en el epígrafe 861 de “alquiler de viviendas”.

Otro afectado, Iñaki Etxeberría cuenta que en 2017 el departamento de Hacienda “recomendó en un comunicado” que las casas rurales que no ofrecían servicios de limpieza y restauración pasaran al IAE “alquiler de viviendas”. “Yo me cambié porque pensé que era obligatorio, pero después, en un cursillo del Gobierno, me dijeron que no era obligatorio. Allí había otros propietarios de casas rurales que contaron que no se habían cambiado de epígrafe. Ahora, resulta que por seguir el consejo de hacienda no he podido recibir ayudas. Me las han denegado”.

Lo mismo le ha ocurrido a Arantza Múgica. “Nuestra actividad en al casa rural es la misma. No ha cambiado un ápice. Estábamos como hospedaje en casas rurales y en 2017 nos cambiamos a alquiler de viviendas, pero la actividad es la misma, pero nos hemos visto perjudicados porque ese IAE no se incluyó en la convocatoria y el otro sí, cuando es la misma actividad”, explica.

Los afectados esperan que para nuevas convocatorias, como la de febrero, el Gobierno de Navarra tenga en cuenta esta situación y no les excluya de nuevo.

El departamento de Desarrollo Economía rechazó una de cada cuatro solicitudes presentadas a la convocatoria de ayudas para paliar los gastos fijos ocasionados por la pandemia en sectores como la hostelería, alojamientos, agencias de viajes, etc. De 2.810 solicitudes recibidas no atendió 736 y, entre estas últimas 130 por no estar encuadras en un IAE recogido en las bases.

Te puede interesar

Te puede interesar