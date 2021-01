Actualizada 21/01/2021 a las 18:41

Navarra Suma ha pedido al consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, que dimita después de conocerse este jueves que es "investigado" por el Tribunal Supremo por los préstamos concedidos a la empresa Davalor Salud a través de Sodena.

El portavoz de NA+, Javier Esparza, ha indicado en declaraciones a los medios sin preguntas que el Supremo ha accedido a la petición de Ayerdi para que se le facilite la querella de UPN por presunta prevaricación y malversación con la documentación, y "se la ha dado toda", y le ha notificado además que "se incoan diligencias previas, la fase de instrucción penal en un delito, e informa a Ayerdi sobre sus derechos como investigado".

"Esto confirma su situación procesal como investigado y por tanto la defensa de (la presidenta de Navarra) Chivite y del Gobierno no se sostiene", ha añadido.

Te puede interesar

Y subrayado que "no hay ningún informe del Gobierno que avale la posición de la presidenta en estas semanas y por tanto debe dejar de ser consejero hoy mismo".

Según Esparza, "si no es así no se estar incumpliendo la ley (del gobierno sobre casos de corrupción) y nosotros actuaremos en consecuencia".

Para Navarra Suma ya se ha acabado el tiempo, "no hay más excusas posibles", y por eso le ha pedido a María Chivite que "no cede a la petición de Ayerdi de darle una semana más" pues es "algo que no procede".

En este sentido ha asegurado que "fue un error nombrarlo consejero, ha sido un error mantenerlo después de la sentencia de lo mercantil y más aún después de la apertura del auto de Supremo, donde cinco jueces vieron indicios de corrupción".