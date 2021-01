Nuestra Señora del Huerto, en la final del Concurso 'Educación Financiera'

Actualizada 16/01/2021 a las 06:00

La receta pintaba bien. Mezclar la teoría del dilema del prisionero del Premio Nobel de Economía John Nash con una “solución keynesiana” como la propuesta por Fernando Trías de Bes para que la economía siga circulando. Y todo para convencer de que en tiempos de pandemia es más responsable consumir que ahorrar. La receta la esbozan cuatro alumnas de primero de Bachiller del Instituto Nuestra Señora del Huerto en un vídeo de cuatro minutos con el que han conseguido el pase a la final nacional del Concurso de Video ‘Educación Financiera’ organizado por el Colegio de Economistas de Navarra que tendrá lugar el próximo 4 de febrero en la sede del Banco de España. Allí, el vídeo presentado por las cuatro estudiantes navarras competirá con los de los 19 equipos de toda España que han pasado a la final.

Lo que se pidió a los participantes, en equipos de cuatro y en representación de su centro educativo, fue realizar una exposición argumentada sobre si es más responsable consumir o ahorrar en una situación de crisis como la actual provocada por la crisis de la covid-19. La propuesta audiovisual de las navarras Carlota Álvarez, Alejandra Osés, Paula Casado y Lucía Chocarro, que pasaron a la final provincial junto al equipo del Instituto Padre Moret-Irubide, fue tirar de expertos para tratar de ayudar a una atribulada joven (Carlota Álvarez) a discernir si sus padres, que no hacen más que decirle que “no podemos gastar y tenemos que ahorrar porque estamos en crisis” estaban o no en lo cierto. Aunque ninguno de los dos ha perdido su trabajo, la pandemia les ha llevado a anteponer el ahorro por lo que pueda estar por venir. “¿Se estarán volviendo locos mis padres o me estaré volviendo loca yo?”, se pregunta la joven para introducir el vídeo. Tras sentarse frente a su portátil, da paso a los expertos (Alejandra Osés, Paula Casado y Lucía Chocarro) que terminan convenciéndola de que “la loca” no es ella. Le explican desde la señal más importante de la economía, la de la oferta y la demanda con la que entiende por qué si todo el mundo deja de consumir las empresas dejarán de producir hasta para qué pagamos impuestos.

El próximo reto de la protagonista, escenificada en el vídeo por Carlota Álvarez, será convencer a sus padres de que en estos tiempos de pandemia no es mejor ahorrar. O, al menos, no lo más responsable.