Cambios en el baremo de la preinscripción escolar: antes y ahora

Actualizada 15/01/2021 a las 06:00

ANTES

EXISTENCIA DE HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO (*)

4 puntos el 1º y 1 punto los siguientes



Proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres o tutores

4 puntos si está en el área y 2 si es limítrofe



Renta per cápita

= 50% SMI (1,5) =3/4 SMI (1)

+3/4 SMI (0,5 pt.)



DISCAPACIDAD EN EL ALUMNO O EN PADRES O HERMANOS

2 y 0,5 ptos.



Familia numerosa

1 punto



Padres que trabajen en el centro (*)

4 puntos



Víctima de violencia de género o terrorismo

No existía



Acogimiento familiar

No existía



Familia monoparental

No existía



Nacido parto múltiple

No existía



(*) Se elegía el criterio de hermanos o padres trabajando.

AHORA

EXISTENCIA DE HERMANOS MATRICULADOS EN EL CENTRO

3 puntos sea cual sea el nº de hermanos



Proximidad al domicilio o lugar de trabajo de los padres o tutores

4 por mapa escolar, 3 si es del área y 1 a limítrofes



Renta per cápita

=50% SMI (3 ptos.) =3/4 SMI (2 ptos.) +3/4 SMI (1 pto.)



DISCAPACIDAD EN EL ALUMNO O EN PADRES O HERMANOS

2 y 0,5 ptos.



Familia numerosa

0,8 puntos



Padres que trabajen en el centro

0,8 puntos



Víctima de violencia de género o de terrorismo

0,8 puntos



Acogimiento familiar

0,8 puntos



Familia monoparental

0,8 puntos



Nacido en parto múltiple

0,8 puntos

Te puede interesar