Navarra endurecerá medidas frente a la covid tras doblarse los casos en Navidad

Actualizada 12/01/2021 a las 07:21

La pandemia de la covid-19 no da tregua y después de las navidades las cifras no acompañan. De hecho, los nuevos contagios se han doblado en la última semana respecto a la que abrió el periodo navideño. Así, la semana de Reyes se han detectado cerca de 1.100 nuevos afectados por coronavirus, cuando la semana de Navidad (entre el 21 y 27 de diciembre) se rozaban los 600 casos, según los datos que proporciona diariamente el departamento de Salud.



También se ha registrado un aumento en los ingresos hospitalarios, que se han doblado. La última semana se ha superado el medio centenar de ingresos aunque las altas han permitido mantener un cierto equilibrio en los hospitales y, en este momento, hay 128 personas hospitalizadas.



Hay que tener en cuenta que el impacto de un aumento en nuevos casos de afectados en las hospitalizaciones y fallecimientos se detecta entre 7 y 10 días después. De ahí que este incremento de contagios probablemente no se haya trasladado todavía al ámbito hospitalario. Prueba de ello es que el número de fallecidos en la última semana ha sido menor que en las anteriores.



De cualquier forma, los nuevos contagios registrados en la última semana devuelven a cifras de la primera quincena de noviembre, cuando la segunda ola comenzaba a descender pero todavía golpeaba de lleno a la comunidad. Y, más concretamente, se supera el millar de afectados después de siete semanas consecutivas por debajo de estas cifras.



El Ejecutivo estudia nuevas medidas



En este marco, el Gobierno de Navarra ha aplazado finalmente a este miércoles, día de su sesión semanal, la toma de nuevas decisiones en cuanto a restricciones para atajar la pandemia. En el Ejecutivo prefieren acumular más datos del avance de la semana para, con ellos, reforzar su determinación. Hay que recordar que las medidas actuales están en vigor hasta este jueves 14.



Todo apunta a que las nuevas decisiones no van a ser muy drásticas. Encima de la mesa vuelve a estar el sector de la hostelería y en estos momentos no se contemplaría retornar al cierre de sus establecimientos. Cabe recordar que, de cara a las pasadas navidades, el horario límite de la hostelería pasó de las nueve a las diez de la noche, permitiendo el consumo en el interior (hasta el 17 de diciembre no lo estaba), con un aforo del 30%. Otros de los sectores donde ya hay restricciones actualmente y podría darse algún cambio son el comercio, las actividades culturales y deportivas, el ocio y actos sociales y religiosos.



Navarra, de nuevo en riesgo ‘muy alto’



En las próximas decisiones que adopte el Ejecutivo para frenar la tercera ola de la pandemia podría pesar el hecho de que Navarra se encuentra, de nuevo, en nivel de riesgo ‘muy alto’.



La situación de la Comunidad foral no es, en este momento, como las de otras autonomías y cabe resaltar que la incidencia se encuentra por debajo de la media nacional. Sin embargo, poco a poco está creciendo y las autoridades sanitarias en Navarra han apostado por “adelantarse” al virus y “prevenir”, tal y como se puso de manifiesto cuando se volvió al toque de queda a las 23 horas en Nochevieja en lugar de mantener la flexibilización hasta la 1.30 como estaba previsto.



Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, actualmente la incidencia es de 290,42 casos por cien mil habitantes mientras que la media en el país es de 435,6. Sin embargo, hay que tener en cuenta tres factores. Por un lado, que hace tres días la incidencia era de 253,2 casos por cien mil habitantes por lo que la tendencia, como indicaron hace una semana desde Salud, es clara y al alza. Y, además, supone subir al escalón de nivel de riesgo ‘muy alto’, lo que equivale a más medidas restrictivas según contempla el plan de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19.



Por último, es evidente que Navarra, a pesar del cierre perimetral, no es ajena a lo que ocurre en su entorno. Y aunque queda lejos la incidencia que se alcanzó en octubre, con más de mil casos por cien mil habitantes, hay comunidades como la de Extremadura que ya registra cifras similares. La Rioja y Aragón, por ejemplo, muestran cifras muy preocupantes, con 557, 7 y 401,6 casos por cien mil, respectivamente. Por su parte, el País Vasco, con una incidencia de 257,3 casos según el Ministerio de Sanidad, ya ha anunciado nuevas restricciones.

