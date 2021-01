Actualizada 07/01/2021 a las 06:00

El sorteo de la lotería del Niño dejó ayer 20,6 millones de euros en San Adrián, una cantidad que casi cuadruplica el presupuesto municipal de 2020, de 5,4 millones de euros. El estanco Serra, situado en el número 7 de la calle Pelayo Sola, compartió 275 décimos del segundo premio 03436, que se traducen en 75.000 euros para cada décimo. Una auténtica lluvia de millones, muy, muy repartida entre los vecinos del barrio y entre los clientes habituales del establecimiento del que es titular Mariví García Gómez que lo dirige junto con sus dos hijas, Raquel y Miriam Serra García.

Poco después de las 12 de la mañana, cuando la noticia se empezó a conocer, el teléfono del estanco no paró de sonar. Tras asegurar con los responsables de Loterías que el segundo premio, el 03436, se había repartido en el estanco y no en la administración de la calle Santa Gema, decenas de agraciados no dudaron en acercarse hasta la puerta del local, abierto ayer por la mañana para vender la prensa del día. Entre botellas de champán y abrazos celebraron el premio con las propietarias y con el resto de los agraciados. En el ambiente no faltó el recuerdo de diciembre de 2016, cuando en San Adrián se vendieron 80 millones del tercer premio del Gordo.

La propietaria, Mariví García, no podía disimular la emoción, tras la mascarilla. “Desde hace una década, cuando instalamos la máquina, hemos repartido muchos premios. Aunque este es el de mayor cuantía, también dimos 180.000 euros en el euromillón, 100.000 euros en el Joker de la Primitiva y un 4º premio en la lotería de Navidad. Cada dos meses, damos un premio de importancia”.



BUENA SUERTE

La buena suerte de la que hace gala el establecimiento fue el motivo de que muchos de los agraciados comprasen el décimo premiado. Miriam Serra, que regenta el local con su madre y su hermana, explicó que todos los años ponen a la venta un número distinto. “No estamos abonadas a uno fijo porque no nos gusta repetir. La verdad es que los décimos que pudimos coger de éste, se vendieron enseguida. Para el 31 de diciembre no quedaban ninguno”.

En la calle, el ruido de los gritos se mezclaba con el de los cláxones de los coches que saludaron a los congregados en la puerta del estanco o pasaban para confirmar que les había tocado también a ellos. Porque, aseguró Miriam Serra, el premio había estado muy repartido. “Me hace mucha ilusión por todos a los que le ha tocado, pero sobre todo por una persona que sabemos que lo ha estado pasando muy mal, viviendo en la calle y al que le han tocado 75.0000 euros”, reconoció.

UN NÚMERO RARO Y BAJO, EL MEJOR Y MÁS ESPECIAL



Raquel Serra García fue la encargada de elegir el número que se vendió en el estanco. “Mi amiga Vanesa me animó a que escogiese un número bajo y que fuese raro, especial. Cuando vi el 03436 me enamoré del número y decidí que sería el que pusiésemos a la venta. A muchas personas les gustó también porque cuando lo vieron en el escaparate entraron a comprarlo”. Tanto la madre como las hijas, se hicieron con tres décimos del segundo premio. “En realidad, ha sido mi madre la que , como siempre, compró los tres décimos para nosotras. Estamos muy contentas”, reconocieron.

Te puede interesar