Dónde ver a los Reyes Magos en Navarra

Actualizada 05/01/2021 a las 06:00

Pamplona y comarca



Barañáin. Se han organizado tres pases para ver a los Reyes Magos en el Auditorio. A las 16.30, 18.30 y 20.30 horas.

Berriozar. Sus majestades harán un recorrido a partir de las 18.00 horas. Comenzará en el frontón Lantzeluze y recorrerá las calles para que los niños puedan verles desde la ventana.

Burlada. En la Casa de Cultura se han organizado cinco pases para poder ver a los Reyes Magos: a las 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Cendea de Galar. Los Reyes harán un sencillo recorrido por los distintos pueblos para que los niños puedan saludarles desde balcones y ventanas.

Cendea de Cizur. Los niños que se han inscrito previamente recibirán en sus casas la visita de los pajes y les entregarán una “sorpresa”.

Huarte. Los niños podrán llamar por teléfono a los Reyes Magos.

Noáin. Melchor, Gaspar y Baltasar mantendrán un breve encuentro con las niñas y niños en el Centro Cultural, pero ya se han agotado las entradas.

Sarriguren (Valle de Egüés). El Ayuntamiento estableció un sistema de cita previa para poder saludar a los Reyes Magos, que estarán por la tarde en el Salón de Plenos.

Txantrea. Los Reyes Magos recibirán a la vecindad desde las 18.00 a las 20.30 horas en el centro parroquial de San José en la calle Berriozar.

Villava. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la villa en tres coches descapotables. Les precederá un coche con música para que los niños se asomen a las ventanas a saludarles.

Tudela y Ribera



Ablitas. Sus Majestades llegarán a las 17 horas donde, montados en una carroza, recorrerán la localidad para que los niños los puedan ver desde sus casas.

Arguedas. Los Reyes Magos, a partir de las 18 horas, recorrerán las calles a caballo con el fin de que los niños se asomen a las ventanas o a la puerta.

Barillas. Sus Majestades llegarán hoy a las 18 horas. Recorrerán Barillas andando, precedidos de una carroza, para saludar a los pequeños desde sus casas.

Buñuel. Llegarán a las 18 horas y realizarán un recorrido por toda la localidad con el fin de que los niños puedan saludarlos desde los balcones o porches.

Cabanillas. Los Reyes Magos recorrerán el municipio montados en un vehículo para que los más pequeños los puedan ver desde sus casas. El trayecto comenzará a las 17.30 horas y se prolongará durante unas dos horas.

Cadreita. Sus Majestades se encontrarán con los niños en el interior del colegio (patio cubierto). Habrá cuatro turnos, entre las 17 y las 19.15 horas, por tramos de edad.

Cascante. Llegarán a las 18 horas. El trayecto que realizarán será por las calles donde residen las familias que, previamente, se inscribieron en el Ayuntamiento para que sus hijos puedan ver a Sus Majestades desde sus domicilios.

Castejón. Sus Majestades recorrerán, a partir de las 17 horas, la villa montados en una carroza para que todos los niños puedan ver desde sus domicilios.

Cintruénigo. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán, a partir de las 16 horas, la localidad para que los niños y niñas cirboneros los puedan ver desde sus casas.

Corella. Sus Majestades llegarán a las 17 horas a Corella. Primero acudirán al Ayuntamiento, donde el alcalde les entregará las llaves de la ciudad. Después, recorrerán las calles en tres camiones descapotables.

Cortes. Los Reyes Magos llegarán sobre las 17 o 17.30 horas. Se subirán a sus carrozas para desplazarse por las calles.

Fitero. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a las 16 horas. Primero habrá un acto sin público ne la plaza de las Malvas, donde el alcalde les dará la bienvenida. Sobre las 17 horas, Sus Majestades recorrerán a caballo todas las calles donde viven niños.

Fontellas. Los Reyes Magos no faltarán a su cita con los más pequeños. El encuentro será, a partir de las 18 horas, en la plaza de los Fueros.

Fustiñana. Melchor, Gaspar y Baltasar acudirán a las 17.45 horas a la residencia. A las 18.15 horas cada rey se subirá a una minicarroza y realizarán su trayecto por todo el municipio para que los niños les puedan saludar desde sus casas.

Milagro. Sus Majestades recorrerán la localidad escoltados por Protección Civil. El trayecto comenzará a las 16 horas y se prolongará durante una hora. Los niños los podrán ver y saludar desde sus domicilios ya que no realizarán paradas.

Monteagudo. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Monteagudo a las 18 horas y realizarán un recorrido por las calles saludando a los niños, que les esperarán en la puerta de sus casas.

Murchante. La llegada de Sus Majestades está prevista a las 15 horas. Se montarán en un tren turístico desde el que recorrerán las calles. Los niños esperarán en sus casas.

Ribaforada. Los Reyes Magos llegarán a la plaza del Ayuntamiento. Se han previsto 4 sesiones, a las 17, 18, 19 y 20 horas. Habrá un espectáculo con música y bailes y discursos de Sus Majestades.

Tudela. Los Reyes Magos, en lugar de protagonizar su tradicional cabalgata, recibirán hoy a los niños y niñas tudelanos en la plaza de toros. Será en un acto con carrozas de fantasía, una cantante en directo, cuatro bailarinas acróbatas y sorpresas. Habrá 21 pases de 15 minutos de duración cada uno durante siete horas -de 11 y 14 y de 16 a 20 horas-. El aforo máximo para cada pase es de 300 personas y el acceso, gratuito, se ha realizado mediante reserva previa.

Tulebras. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al Ayuntamiento a las 19 horas. Desde allí, recorrerán a pie las calles para ver a los niños, que esperarán su llegada en sus casas.

Valtierra. A las 18 horas, Sus Majestades comenzarán un itinerario por todas las calles de la localidad -si no pueden pasar por alguna, lo harán por la intersección más cercana-.

Villafranca. Los Reyes Magos llegarán sobre las 16 horas. Recorrerán todas las calles en calesas para que los niños los saluden desde sus casas. El Ayuntamiento ha preparado una sorpresa.

Tierra Estella



Andosilla. Sus Majestades llegarán las 17 h al campo de fútbol, donde permanecerán hasta las 18.30 h. Realizarán un recorrido por el interior del frontón para que todos los niños los puedan ver.

Arróniz. Por la tarde, los Reyes Magos recorrerán las calles de la localidad en un vehículo para que los niños les saluden desde la ventana.

Azagra. Los Reyes recorrerán todo el municipio desde las 18 h. Momentos antes de llegar a cada calle, los residentes recibirán un mensaje por el facebook del Ayuntamiento y por whatsapp.

Cárcar. La cabalgata, este año sin público, comenzará a 17.30 h y recorrerá las calles. Se anima a decorar las ventanas y balcones. El recorrido se iniciará en la residencia y finalizará en La Cadena (almacén municipal).

Estella. La comitiva real partirá del puente de San Juan a las 19 horas. Pasará por la plaza de Santiago, Los Fueros hasta la plaza San José (19.16 h). Seguirá por Zaldu, Lizarra, Cordeleros, Avenida de Pamplina (19.45h), San Agustín, Travesía de Merkatondoa, Plaza San Martín y puente del Azucarero hasta el ayuntamiento (20.09 h). Terminará en la calle Andía hacia las 20.30.

Lodosa. Los Reyes Magos llegarán a la plaza de toros , donde realizarán dos pases. El primero a las 16 horas y el segundo a las 17 h (será necesario recoger el ticket de 1 euros con antelación en la oficina de Desarrollo Local). La recaudación irá la ONG La Esperanza.

Los Arcos. La parroquia y el Ayuntamiento organizan un programa de radio para hablar con los Reyes Magos de 12 a 13 horas en el 98.8 FM. Para ello hay que llamar al 661 91 91 12.

Mendavia. Los Magos recibirán a los niños en el frontón municipal. De 17 a 18.30 horas, a los niños de hasta 6 años. De 19 a 20.30 horas, al resto.

Oteiza. Los villancicos anunciarán por la tarde, la llegada de Sus Majestades de Oriente que recorrerán la población para que los niños les puedan saludar desde sus ventanas y balcones.

San Adrián. Sus Majestades recoreránla práctica totalidad el casco urbano desde las 17.30 h. La cabalgata, sin público, finalizará sobre las 19.30 h.

Sartaguda. Los Reyes Magos iniciarán a las 17.30 h su recorrido, sin público, que finalizará a las 20 h. El espectáculo, organizado por Aritz González y por la apyma, incluirá este año caballos.

Viana. Los Reyes reciben en el polideportivo municipal, en diferentes intervalos horarios, a partir de las 18 horas. Las invitaciones se retiran en la oficina de Turismo o en la web www.viana.es.

Villatuerta. A las 19.30, Sus Majestades de Oriente recorrerán, durante una hora y media, las calles del pueblo sobre el vehículo municipal.

Tafalla y Zona media



Berbinzana. Sus Majestades recorrerán las calles y esperan que los niños les saluden por balcones y ventanas.

Caparroso. La cabalgata comenzará a las 18.30 horas y recorrerá las principales calles. Niños y mayores deberán mantener las distancias.

Carcastillo. A las 17.30 horas, los Magos recorrerán el pueblo, dividido en cuatro zonas. La música anunciará el paso.

Falces. Los niños esperarán a sus casas a los Magos de Oriente. Por megáfono se anunciará su llegada.

Funes. A partir de las 19.00 los Reyes harán un enrevesado recorrido por todo el pueblo.

Larraga. Los Reyes Magos irán por las casas a saludar a los niños.

Marcilla. Un bandeo de campanas anunciará por la tarde la llegada de los Reyes Magos, que recorrerán las calles.

Murillo el Fruto. Saldrá la Cabalgata a las 19.00 horas desde el Centro Socio-Cultural y recorrerá todo el pueblo, con todas las oportunas medidas sanitarias.

Olite. Los Reyes Magos recorrerán las calles del pueblo a partir de las 18.00 horas para que los niños y niñas puedan saludarles desde los balcones.

Peralta. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán sobre las 18.00 horas por la carretera de Andosilla. El recorrido será más corto que otros años y se pide a las familias que saluden desde sus casas.

Puente la Reina. Los niños podrán ver a Sus Majestades en la iglesia, con invitación previa debido al límite de aforo.

Tafalla. Se van a hacer seis sesiones de un espectáculo en el centro cultural, dos por la mañana y otras cuatro por la tarde. Empiezan a las 11.30 horas.

Ujué. Los Reyes Magos irán por las casas a saludar a los niños.

Zona Norte



Alsasua. Los Magos recibirán a los pequeños en el Centro Cultural Iortia. Habrá tres pases, de 15 minutos, con recogida previa de entradas a precio simbólico, Serán a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Los niños sólo podrán ir acompañados por un adulto.

Baztan. Habrá dos comitivas. Una de ellas, recorrerá Elizondo y Elbete. La segunda se adentrará por algunos pueblos del resto del valle. Los Magos instar a niños y padres a quedarse en casa.

Etxarri Aranatz. A las 20.00 horas iniciarán a pie un recorrido por las calles.

Goizueta. Los Magos acudirán al frontón de la escuela a las 18.30 horas. El aforo máximo es de 150 personas.

Irurtzun. Los Reyes estarán en la misa de hoy a las 19.30 horas.

Leitza. Saldrán los Reyes Magos a las 18.30 horas acompañados de cuatro pajes y los txistularis.

Lekunberri. En el frontón se pondrá un escenario. donde los Magos recibirán a los niños de 17.00 a 19.00 horas.

Sangüesa y Merindad



Aibar. A las 18.30 llegarán los Reyes por la carretera de Sada y recorrerán las calles de la localidad para abandonarla por la carretera de Leache. Se recomienda contemplar el paso desde las ventanas.

Aoiz. A partir de las 19 horas, los tres Reyes recorrerán en un vehículo las calles durante hora y media.

Cáseda. Los Reyes llegarán a las 19 horas y pasearán por las principales calles de la localidad para que los niños puedan verles desde sus casas. Sí habrá una breve parada en la residencia.

Erro (concejos). A Espinal llegarán a las 18 horas y recorrerán varias calles. A Erro llegarán a las 19 horas.

Lumbier. A las 17.00 horas los Reyes visitarán la residencia San Isidro. A las 18.30 horas habrá un acto en el patio del colegio -un adulto por niño- y después habrá un breve recorrido por las calles para saludarles desde las ventanas.

Monreal. A las 19.00 horas, los Reyes Magos recorrerán las calles para que los niños puedan verles desde sus casas.

Ochagavía. Los niños podrán saludar a los Reyes Magos en la iglesia.

Sangüesa. A las 19.30 horas, los Reyes recorrerán la mayoría de las calles saludando a niños y mayores.