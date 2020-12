Irache advierte del fuerte incremento de reclamaciones sobre Internet

Actualizada 24/12/2020 a las 11:37

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido más de 2.000 consultas y reclamaciones sobre compras en Internet en el 2020, lo que supone un importante aumento respecto al año anterior.

Los productos defectuosos, los retrasos en la entrega y los fraudes son los problemas más frecuentes que exponen los ciudadanos, informa la asociación en un comunicado.

Los casos que más se repiten son aquellos en los que el consumidor recibe un producto defectuoso o diferente al que compró. De esta forma lo señalan un 28 % de los compradores que han tenido problemas en una encuesta encargada por Irache.

También se han dado bastantes problemas con aparatos electrónicos. En ocasiones, se trata de que el teléfono móvil adquirido no tiene la capacidad de almacenamiento anunciada o que la cámara no ofrece la precisión que se aseguraba, por ejemplo, y otras veces el modelo entregado es de menor gama que el que había contratado el consumidor.

Otras veces, el problema es que el envío no está completo y también se han dado varios casos de clientes que tienen problemas a la hora de devolver el producto que no es conforme a lo comprado, incluso en páginas aparentemente fiables, bien porque lo han devuelto y la empresa no ha hecho el reembolso, bien porque no le facilitaban ninguna dirección para devolverlo o el cuestionario online no funciona, por ejemplo.

También se dan estos problemas en ocasiones para poder ejercer el derecho de desistimiento, que en las compras por intenet en la Unión Europea da catorce días desde que el consumidor recibe el producto para poder devolverlo.

Irache destaca que es importante, sobre todo en compras voluminosas o de complicada instalación, precisar en el contrato si el precio pagado incluye transporte y montaje.

Otro problema muy habitual es el retraso en la entrega o el extravío, que supone el 25 % de los al comprar en internet o que el producto no llegue nunca. En estos casos de estafa o fraude, que representan el 16 % de los problemas en estas compras, el consumidor siempre puede poner una denuncia pero no es sencillo que consiga recuperar su dinero.

Ha habido también otras estafas en las que el supuesto vendedor ha conseguido datos bancarios o de la tarjeta de crédito del consumidor y ha cometido un desfalco con ella.

Los productos que se compran son muy variados y, si bien tienen gran protagonismo teléfonos móviles, tabletas electrónicas o mobiliario de la casa, hay otros muchos artículos como calzado, ropa, accesorios para hacer deporte, electrodomésticos de limpieza o piscinas portátiles, por ejemplo.

