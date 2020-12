Actualizada 22/12/2020 a las 15:18

El vicepresidente Javier Remírez ha asegurado que el Gobierno "respeta" las protestas como las que este fin de semana han protagonizado diversos colectivos contra la supresión de los módulos fiscales aunque se ratifica en su decisión.

"Respetamos todas las formas de expresión que se han producido pero como Gobierno estamos haciendo el máximo esfuerzo con los recursos públicos para atender a los sectores que más están padeciendo" con esta pandemia, ha dicho en una conferencia de prensa en la que ha añadido que en el Ejecutivo foral "respetamos las críticas" y el esfuerzo lo mantendrá "en función de los recursos".

Y en el caso de la supresión de los módulos para pasar a tributar por estimación directa, ha subrayado que supone "avanzar en transparencia, equidad y justicia fiscal".

"Es una posición coherente y sólida por parte del Gobierno y una línea adecuada para que se tribute en función de los ingresos reales", ha añadido, y recordado que los módulos se plantearon hace más de 30 años para sectores concretos como hostelería, transporte y agricultura, a fin de responder a un realidad muy concreta y "muy diferente a la actual".

De hecho ha recordado que han sido diferentes los expertos fiscales que desde hace ya un tiempo vienen señalando que había que avanzar en modernización mediante la estimación directa de los ingresos de estos colectivos, algo que ya decidió el País Vasco en 2015.

Por otra parte, preguntado por las protestas que ha habido también contra la llamada "ley Celaá", ha señalado que la misma es competencia del Estado, aunque el Gobierno de Navarra y los partidos que lo integarn "la apoyan".

El vicepresidente se ha referido también al consejero Manu Ayerdi, contra el que el Tribunal Supremo ha abierto una causa por posible prevaricación y malversación de fondos públicos en unos préstamos concedidos a Davalor Salud S.L. en la pasada legislatura, y al respecto ha asegurado que a día de hoy "el consejero no está investigado, no es el momento procesal" para su cese en aplicación de la ley del Gobierno.

Ha defendido así que la presidenta María Chivite no haya adoptado ninguna medida al respecto, avanzado que el Ejecutivo no ha considerado personarse pro no descarta abrir una reflexión sobre la citada ley del Gobierno para ver si realmente sirve al objeto previsto sobre conductas incompatibles con la ética.

Del mismo modo ha defendido que el Gobierno "aplicó la norma de manera adecuada" en otro caso que afectaba al director de Administración Local porque éste "no alcanzó" la condición de investigado al pronunciarse en contra la Fiscalía.

Sobre el traspaso de las competencias de sanidad penitenciaria y tráfico ha destacado que es una decisión política ya tomada aunque las primeras están a la espera de que el Estado responda a la documentación técnica enviada por Navarra y en las segundas es la Comunidad Foral la que espera recibir esa documentación técnica por parte del Estado.

Por último Remírez ha aludido al pacto entre NA+ y PSN en el Ayuntamiento de Pamplona para aprobar los presupuestos de 2021 y en este sentido ha apuntado que los ciudadanos entienden que "es tiempo de diálogo y consensos", como también han hecho en localidades como Zizur, Huarte o Ansoain.

Y ha considerado que el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN "ha dado una lección de lo que significa hablar en política" al presidente de la formación regionalista, Javier Esparza.

