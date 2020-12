Tomás Caballero: "Los jóvenes deben saber lo que fue ETA sin inquina ni rencor"

Actualizada 19/12/2020 a las 13:50

Tomás Caballero ocupa desde hace cinco meses la presidencia de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), convencido de que existe aún "déficit democrático" en el País Vasco y alarmado por que los jóvenes no sepan que ETA decidió durante 50 años que había ciudadanos que sobraban.



"Hay una verdad y la tienen que conocer sin inquina y sin rencor, nada más", dice en una entrevista a EFE Tomás Caballero, hijo del concejal de UPN asesinado por ETA en 1998 y ligado a la junta directiva de la Fundación de Víctimas desde hace más de ocho años.



Desde julio es su presidente, un cargo no remunerado pero que "en conciencia" decidió que no podía dejar pasar para seguir trabajando para las víctimas y contribuir desde la fundación a escribir esa verdad.



"Hay que trasladar lo que ha pasado, que durante 50 años ha existido una persecución en una zona geográfica para doblegar a un Estado de Derecho (...) Porque hay solo una verdad, que decidieron 'tú sobras' y a ver si con eso se sientan a negociar'", subraya el presidente de la Fundación.



Una institución que agrupa a una treintena de asociaciones y fundaciones, cada cual con sus líneas de acción y sus reivindicaciones, por lo que insiste en que su opinión particular no tiene que ser lo relevante. Su máxima al frente de la FVT es que todas las víctimas sientan la institución como propia.



Una misión que no es fácil porque se trata de un colectivo "muy sensible, donde hay mucho dolor, impresiona y te genera un respeto de prudencia máxima".



"No quiero que nadie interprete que hablo en nombre de las víctimas porque no soy su portavoz, ellas no me han elegido. Prefiero ser prudente en aportar mi opinión porque no me gustaría herir a cualquier otra víctima que no la comparta", deja claro.



"NO PERCIBO AÚN GESTOS DE QUE ETA NO VALIÓ PARA NADA"



Dicho esto, añade: "Yo vivo en el norte y veo cosas que no me gustan (...) La sociedad siempre ha sabido discernir entre el bien y el mal y acabará llegando a la normalización pero, hoy por hoy, hay mensajes que no se escuchan, no acabo de sentir el apoyo de más de un partido político".



"No percibo ese gesto de que no valió para nada. Tendría que salir ya de forma natural que si aquello no estuvo bien, esto no está bien y nada más", denuncia.



Es por lo que lamenta que aún exista un "déficit democrático" en el País Vasco que "todavía costará tiempo" en superar, porque son 50 años de terrorismo "duro y terrible", con crímenes aún sin resolver mientras se producen recibimientos a presos etarras "muy dolorosos" para las víctimas.



Caballero compara a ETA con una gran empresa sostenida durante 50 años y advierte de que su consejo de administración está aún "latente", en referencia implícita a EH Bildu. "Dejan de matar y, vale, pasan ya a la actividad política y ahí es la responsabilidad de los demás, el qué les pides, qué les exiges".



"Cada uno decidirá con quien quiere o no estar, qué aceleración le quiere dar a esa normalización o si ya le parece que queda eximido o no, si sus mensajes son suficientes o no y esto es un tema político y no me corresponde", reitera Caballero.



"DESEARÍA QUE SE FUERA SENSIBLE EN POLÍTICA PENITENCIARIA"



También prefiere no pronunciarse sobre el más de un centenar de acercamientos de reclusos de ETA a cárceles vascas o próximas al País Vasco. "Es un terreno técnico de legalidad y pienso que se actúa bajo la ley, porque de no ser así, existen medios para denunciar".



Revela que hace un mes le informaron de que uno de los asesinos de su padre cambiaría de cárcel. "Nosotros personalmente no sabíamos dónde estaba ni tenemos interés en saber dónde lo mandan. Hay un sistema penitenciario que tiene una normativa y llegará un día en que salga a la calle", comenta.



No obstante, y sobre el traslado del exjefe histórico de la banda Kantauri a la cárcel de Logroño de la que era funcionario José Antonio Ortega Lara y que ayer mismo Instituciones Penitenciarias corrigió para que finalmente no fuera a esta prisión sino a la de Pamplona, Tomás Caballero opina que lo deseable es que se fuera sensible a cualquier consecuencia que pueden tener esas decisiones.



"Todo lo que se puede amainar el dolor adicional de una víctima por la evolución y decisiones en el ámbito de la política penitencia pues es de agradecer", reflexiona en la entrevista que EFE hizo antes de conocerse el cambio de criterio de Prisiones respecto al histórico etarra.



"LAS VÍCTIMAS TENEMOS LA SENSACIÓN DE QUE SOMOS MOLESTAS"



Fuera del terreno político, Tomás Caballero hace hincapié en el derecho de las víctimas a hacer memoria y a recordar a sus asesinados. "Tenemos la sensación de que podemos ser molestas, pero vamos a estar ahí, lo merecen. Es la defensa de la decencia y del Estado de derecho".



Por ello no es casual que este año la Fundación haya premiado a víctimas que han llevado a las aulas de alumnos de Secundaria y Bachillerato su testimonio de lo que es una vida rota, "una familia destrozada vilmente, arbitrariamente y unilateralmente".



Y eso es lo que hay que trasladar a los jóvenes sin inquina y sin rencor, pero con memoria, con verdad y con justicia para que sepan que el terrorismo no es el camino de nada.



"Para que no adopten posturas beligerantes, para que no sean intensos a la hora de defender sus posturas, para que sean flexibles y abiertos", apuesta Caballero antes de criticar el nivel de "hostilidad" en el debate político que no contribuye a generar una sociedad plural.



"Me da pena, se debería abogar por la receptividad, por la democracia, por el tú ganas y tienes más votos, pero en el tema del terrorismo memoria, dignidad, justicia y relato", concluye.

