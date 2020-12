Santos Induráin apela a la prudencia ante la situación de "equilibrio muy frágil"

Actualizada 14/12/2020 a las 12:48

La consejera de Salud, Santos Induráin, tras apuntar que, en relación con la covid-19, estamos "en un equilibrio muy frágil", ha insistido en que hay que ser "muy prudentes y cautos" con la flexibilización de las medidas que debe ser "gradual, progresiva e ir en paralelo" a la monitorización de indicadores.

"No queremos dar pasos atrás", ha sostenido en una rueda de prensa en la que, al ser preguntada por la situación actual, ha comentado que "se ha estabilizado, pero estamos en un equilibrio muy frágil".

La semana pasada comenzó con 82 casos y una positividad del 7,6 % y a partir de ahí los casos fueron subiendo un poco y hoy se sitúan en 68 y una positividad del 5,8 %, según la consejera, quien ha indicado que no se han observado descensos claros y si dos pequeños picos, los días 11 y 12. La positividad oscila entre el 4,7 y el 8.

Al respecto ha apuntado que se puede pensar que la época del año es favorecedora y también que habían empezado a aplicarse medidas de ligera flexibilización.

Por todo ello ha reiterado que "hay que ser muy prudentes y cautos con la flexibilización que deber ser gradual, progresiva e ir en paralelo a monitorizar indicadores epidemiológicos y del sistema sanitario".

Y es que, ha agregado, estamos en equilibrio frágil y un tiempo, por la época climatológica, muy propicio para los virus respiratorios, a lo que se suma la cercanía de las fiestas de Navidad propicias a la interrelación y por eso "las medidas tienen que ser muy progresivas".

"Tenemos un hilo de esperanza, pero la situación nos tiene que llevar a ser prudentes", ha aseverado Induráin quien ha citado como ejemplo la experiencia de países como Alemania que "va a al confinamiento".

Respecto a las críticas de sectores como la hostelería, ha reconocido que las medidas adoptadas son "duras, difíciles" para la población y sectores como el mencionado, a los que ha mostrado "empatía".

No obstante, ha incidido en que es preciso tener una "visión general" y ha resaltado el "rigor técnico" que lleva a tener esa hoja de ruta con "parámetros objetivos" con los que pretenden estabilizar y bajar los contagios porque eso "va a ser bueno para el sistema social y económico".

La consejera, quien ha asegurado que "la puerta está abierta a un diálogo y trabajo técnico en común", ha manifestado que quieren que la tercera ola que, según los expertos se va a producir en enero, "nos pille con los mejores datos".

En cuanto a la posible apertura de las estaciones de esquí, ha señalado que el Consejo Interterritorial de Sanidad -que agrupa a todas las CCAA- está trabajando en este asunto. Ha recordado que Navarra solo tiene estaciones de esquí de fondo y que la estación de esquí alpino de la Piedra de San Martín (Francia), fronteriza con Navarra, no se abriría en Navidad puesto que el Gobierno francés no tiene previsto abrir las estaciones de esquí en esas fechas. "Es un tema que se está trabajando y ha habido también diálogo con el sector", ha dicho, incidiendo en que el problema "no es tanto el esquiar al aire libre y hacer ejercicio, sino que son otras cuestiones de antes del esquí y después".