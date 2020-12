Chivite dice que sus comidas en su "centro de trabajo" son legales

Actualizada 10/12/2020 a las 14:05

La presidenta María Chivite ha afirmado este jueves en el pleno del Parlamento Foral que las comidas que hace en el Palacio de Navarra, su "centro de trabajo", se ajustan a la legalidad.

En respuesta a una pregunta de Navarra Suma sobre una comida de Chivite con directivos de una multinacional cuando la hostelería está cerrada por las restricciones covid y tampoco se permiten reuniones en los domicilios con personas no convivientes, la presidenta ha afirmado que habitualmente come en su lugar de trabajo y lo hace con distintas personas y empresas.

Al respecto ha recordado que la normativa sobre la pandemia hace excepciones en la reuniones laborales e institucionales y "las comidas que yo hago en mi centro de trabajo no están fuera de la ley", pero "si tiene alguna duda, denuncie".

Y ha añadido que en esa comida "se cumplió con la norma y con las recomendaciones" y mientras Navarra Suma "está dañando a una empresa por desgastar al Gobierno, que es a lo que se dedican", y para hacerlo "están arrastrando a esta comunidad por el barro de manera diaria".

Te puede interesar

"Debería reconocer que ha incumplido la legalidad y cometido un error", pero "usted y sus consejeros faltan habitualmente a la verdad", ha subrayado Marta Álvarez en su réplica, en la que ha añadido que Chivite comió "en una mesa con mantel" con personas que no eran de su unidad de convivencia "mientras pide esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos" que ella "no cumple".

Para la portavoz de NA+, Chivite "es la presidenta del Gobierno de Navarra y por eso es relevante lo que hace y deja de hacer", en este caso una comida de trabajo "perfectamente prescindible" pero "la organizó" mientras les dice a los ciudadanos que no hagan reuniones, que es peligroso y que si lo hacen "les multaré".

"Faltar a la verdad, no ser ejemplar y no pedir perdón no son los valores que deben adornar a un gobernante", ha concluido Álvarez.