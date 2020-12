Chivite ve difícil incorporar algunas enmiendas de Navarra Suma a los Presupuestos

Actualizada 03/12/2020 a las 17:15

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "difícilmente pueden entrar algunas de las enmiendas" que ha presentado Navarra Suma a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 y ha cuestionado que haya presentado enmiendas por un total de 244 millones de euros al tiempo que plantea "tener menos ingresos".

"Yo no digo que vaya a ser que no a todas, pero difícilmente pueden entrar algunas de las enmiendas", ha dicho Chivite en una entrevista con la Cadena SER recogida por Europa Press.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que Navarra Suma presenta 242 enmiendas por un total 244 millones "a la vez que hace una propuesta de rebaja fiscal". "Soplar y sorber al mismo tiempo no puede ser. Si tu apuesta es fortalecer los servicios públicos pero tener menos ingresos para hacerlo, me parece que la cuadratura del círculo es imposible", ha apuntado.

Por otro lado, Chivite ha afirmado que Navarra Suma "se levantó de la mesa cuando estuvimos hablando" de Presupuestos. "Me reuní con ellos no sé si en dos o tres ocasiones y lo único que pusieron encima de la mesa fue el veto a otra formación política con la que llevábamos trabajando igual que ellos desde marzo y no hicieron una propuesta que pudiéramos incorporar en el anteproyecto de Presupuestos", ha asegurado.