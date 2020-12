Actualizada 02/12/2020 a las 14:18

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral entiende las críticas del sector hostelero por las medidas restrictivas que se mantienen en Navarra, pero ha destacado que el Gobierno foral "está demostrando con hechos que estamos haciendo el máximo esfuerzo".

"Habrá personas que no lo consideren suficiente, pero me atrevería a decir que estamos hablando de la Comunidad Autónoma que más ayudas directas está dando al sector", ha afirmado Remírez en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno a preguntas de los periodistas.

Por su parte, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha asegurado que ha recibido con "un poco de sorpresa" que los hosteleros hablen de ruptura de conversaciones entre el sector y el Gobierno. "No es lo que se nos han transmitido, no hemos recibido ninguna notificación con esta expresión y es más, me consta que esta misma mañana ha habido contacto de representantes del sector con la dirección general del departamento de Salud", ha asegurado.

Javier Remírez ha afirmado que "es normal y comprensible que un sector que no puede abrir íntegramente sus negocios se vea afectado y tenga este tipo de reacciones" pero ha cifrado en más de 75 millones de euros las ayudas dedicadas al sector, contando las prestaciones por los ERTE, las líneas de avales o el último paquete con 20 millones de ayuda directa a los hosteleros. "Comprendiendo las críticas, los datos dicen que estamos haciendo un esfuerzo más que considerable como comunidad. Siempre hemos dicho desde el principio de la pandemia que tenemos que equilibrar la actividad social y económica junto con el ámbito de la salud pública, pero siempre priorizamos el ámbito de la salud pública", ha asegurado.

Así, ha destacado que "los datos del último mes han supuesto un descenso intenso del índice de incidencia, y eso quiere decir que hemos salvado vidas". "Gobernar significa tomar decisiones, tomar decisiones supone priorizar y priorizar a veces también es buscar equilibrios entre intereses contrapuestos, buscando el bien común, y esta es la línea que el Gobierno de Navarra va a emprender", ha dicho.