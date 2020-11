I-E pide "acabar con el paraíso fiscal del impuesto de Sociedades"

Actualizada 25/11/2020 a las 11:12

Izquierda-Ezkerra ha presentado 12 enmiendas al proyecto de ley foral de medidas tributarias para 2021 con el objetivo de "acabar en Navarra con el paraíso fiscal del impuesto de Sociedades" y "aumentar de forma relevante su aportación a la recaudación fiscal".

En un comunicado, la coalición de IUN y Batzarre ha señalado que "mientras en esta legislatura el endeudamiento se está disparando en Navarra, en torno a los 1.000 millones de euros adicionales tan solo en los años 2020 y 2021, el impuesto de Sociedades sigue siendo un auténtico agujero negro para la recaudación tributaria".

"El impuesto de Sociedades en Navarra presenta una serie de agujeros negros y trampas que permiten a las empresas, fundamentalmente a las grandes empresas, tributar a la Hacienda Pública una parte marginal e insuficiente de sus abultados beneficios empresariales", ha censurado.

En este sentido, I-E ha señalado que "entre 2014 y 2018 las empresas dejaron de pagar 1.143 millones en Sociedades tan solo por uno de los muchos beneficios fiscales de los que disfrutan en este impuesto".

Y ha afirmado que "el impuesto está atravesado por toda una serie de agujeros negros que conducen a una irrisoria recaudación fiscal: tipos de gravamen bajos, tributaciones mínimas escasas y agujereadas por una normativa que las reduce todavía más, abuso de las compensaciones de bases negativas, menú pantagruélico de deducciones y reducciones en la tributación de los beneficios".

"Todo ello nos ha llevado a un escenario que solo podemos calificar de latrocinio legalizado a la mayoría social y en especial a las clases trabajadoras, que aportan la mayoría de la recaudación por IRPF e IVA", ha sostenido.

Para I-E, "no sólo estamos ante un problema de justicia fiscal, estamos también ante un problema de insostenibilidad del estado social" y ha considerado que "si no acabamos con el paraíso fiscal del que hoy disfrutan las empresas no se podrá sostener a medio plazo".

Por ello, ha defendido que "es inaplazable abordar de forma inmediata la corrección de este gravísimo desequilibrio". Y ha lamentado que el Gobierno foral, en el proyecto que ha remitido al Parlamento foral, "no propone nada para abordar y corregir esta trascendental cuestión".

En concreto, en las enmiendas presentadas, I-E plantea aumentar del 28 al 35% el tipo de gravamen para las grandes empresas; aumentar el tipo de tributación mínima para las grandes empresas del 18% al 25%; y reducir del 70% al 50% (empresas con cifra de negocios inferior a 30 millones de euros) y al 25% (empresas con cifra de negocios superior a 30 millones) la reducción de bases imponibles positivas con las pérdidas de ejercicios anteriores.

También propone la coalición la reducción de 15 a 7 años del periodo para la compensación de bases imponibles positivas con pérdidas de años anteriores; la eliminación de la reducción sin limitación de un millón de euros de las bases imponibles positivas con las pérdidas de años anteriores; y la eliminación de las reducciones de la tributación mínima.

Asimismo, I-E plantea que no pueda ser rebajada con deducciones adicionales como ahora sucede y la reducción de la deducción por Investigación y Desarrollo del hasta el 50% actual de la cuota líquida al 25%.

Con estas enmiendas, I-E busca "una corrección rápida y urgente del comportamiento recaudatorio del impuesto de Sociedades" que "aumente con rapidez su eficiencia recaudatoria" ante "la inacción y pasividad del Gobierno de Navarra".

"Doblar la recaudación actual, pasar de una aportación a la recaudación total del 7% al 15%, seguirá siendo insuficiente pero en este momento es un primer paso imprescindible para caminar en la senda de la sostenibilidad del estado social en Navarra", ha aseverado.