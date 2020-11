La ley foral de Cambio Climático, en sus últimos trámites en el Gobierno

Actualizada 24/11/2020 a las 10:18

El anteproyecto de ley foral de Cambio Climático y Transición Energética está siguiendo sus últimos pasos en el Gobierno de Navarra antes de ser enviado en forma de proyecto al Parlamento foral para su debate y votación.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha comparecido este martes en el Parlamento foral para explicar por qué no se ha cumplido el plazo fijado en el 30 de septiembre para enviar dicho proyecto a la Cámara foral.

Itziar Gómez ha señalado que en los últimos meses se ha estado desarrollando el proceso de participación pública, de interacción con el resto de departamentos del Gobierno y de trabajo con grupos de interés, un trabajo que "va mejorar el texto y aunque suponga retrasar en un tiempo los plazos inicialmente previstos, estoy convencida de que merecerá la pena".

Además, la consejera ha apuntado a que este trabajo previo hará "más probable que la tramitación de la ley sea más rápida" y permita "acortar plazos" posteriormente. En todo caso, no ha ofrecido una fecha concreta para la aprobación del proyecto.

Actualmente, el Departamento de Itziar Gómez ha enviado el texto al servicio de Acción Normativa del Gobierno foral y ha trasladado también la memoria económica al servicio de Presupuestos. Asimismo, ha solicitado la convocatoria de la Comisión Foral de Régimen Local para seguir con los trámites necesarios.

La consejera ha asegurado que la nueva ley foral "será el marco normativo, institucional e instrumental de la acción climática de la Comunidad foral y de su transición a un nuevo modelo energético más sostenible, con una economía baja en carbono, basada en la eficiencia de los recursos disponibles y que plantee la sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables".

La ley recogerá los objetivos generales del Plan Energético de Navarra 2020-2030 y de la Hoja de Ruta de Cambio Climático 'Klina', para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En concreto, el Gobierno foral se propone reducir el nivel de emisiones netas de Co2 y de los demás gases de efecto invernadero en al menos un 45% para 2030 y un 80% para 2050 con respecto a 2005. Además, se pretende reducir un 10% el consumo de energía y que el 50% de la que se consume en la Comunidad foral sea renovable.

Además, Itziar Gómez ha recordado que en el acuerdo presupuestario entre EH Bildu y el Gobierno de Navarra se prevé realizar un estudio para la posible implantación de los nuevos impuestos relacionados con la fiscalidad verde, así como la incorporación de una partida para la posible constitución de una entidad pública que gestione la promoción de energía eólica y solar.

La parlamentaria de Navarra Suma Elena Llorente ha señalado que una de las resoluciones aprobadas por el Parlamento foral dentro de sus propuestas para el Plan Reactivar instaba al Gobierno de Navarra a que antes del 30 de septiembre aprobara el proyecto de ley foral de cambio climático. "Estamos a 24 de noviembre y a día de hoy no se ha presentado dicho proyecto. Sigue sin explicarnos cuáles han sido los motivos por los que fijaron unos plazos que ya sabían que no iban a cumplir. Suena más a una campaña de marketing político de anunciar unas medidas que luego saben que no se van a cumplir", ha indicado.

Además, ha afirmado que el Gobierno de España ya ha presentado a las Cortes Generales su proyecto de ley de cambio climático, que podría estar aprobado en el primer trimestre de 2021, y ha advertido de la posibilidad de que se produzcan "incoherencias" entre la ley foral y la estatal. Por ello, ha dicho que "merece la pena esperar a que se conozca el texto definitivo del Gobierno de España para asegurarnos que no incurrimos en ningún tipo de incompatibilidad que nos pueda crear inseguridades jurídicas".