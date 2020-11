La Asociación Pro Guardia Civil plantea que una Unidad de la Agrupación de Tráfico siga en Navarra

Actualizada 24/11/2020 a las 10:23

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en la Comunidad foral plantea que, aunque se transfiera la competencia de la vigilancia de la seguridad vial a la Policía Foral de Navarra en exclusiva, permanezca en la Comunidad una Unidad de la Agrupación de Tráfico.

Esto permitiría "continuar por lo menos a algunos de sus integrantes y no causarles el perjuicio que se augura", según señala en un comunicado, en el que pregunta por las soluciones se han contemplado o se están contemplando para que los guardias civiles destinados en el Sector/Subsector de Tráfico de Navarra, "no se vean afectados en sus intereses sociales, económicos y profesionales".

Al mismo tiempo indica que con su propuesta se "cumpliría el objetivo de atender a los intereses del Estado", como son las investigaciones llevadas a cabo por el GIAT, algunas de ámbito supracomunitario o internacional; las colaboraciones con TISPOL, que realiza campañas de vigilancia del tráfico a nivel comunitario.

A ello suma la colaboración de la Guardia Civil en materia de tráfico con el homólogo de la Gendarmería francesa, apuntando en ese sentido que "si esto no se produjera, únicamente la mantendría en toda la frontera española con la Agrupación de Tráfico de Aragón".

En esa línea cita también la vigilancia de las vías de interés nacional/internacional que atraviesan Navarra, autopistas, autovías y carreteras nacionales, que soportan un importante tráfico internacional de mercancías y viajeros.

Además, la asociación recuerda que los miembros de la Agrupación de Tráfico están dotados económicamente con un complemento específico singular que supone un incremento importante de sus retribuciones, que perderán si la solución que se les ofrece es seguir prestando servicio en otras Unidades ubicadas en Navarra.

Al respecto pregunta si se ha considerado adoptar alguna medida para que estos guardias civiles no se vean perjudicados económicamente por una decisión que, a su juicio, "no obedece a cuestiones organizativas para la mejora del despliegue y de la eficiencia de la Guardia Civil", por lo que "los guardias civiles y sus familias no deberían verse afectados por esta decisión".

Sin embargo, considera, no va ser así puesto que "unos se verán obligados a abandonar el territorio donde viven, otros la especialidad que eligieron para prestar su servicio y otros, incluso, se verán abocados a abandonar la Guardia Civil".

Para la asociación es "importante conocer las fechas en las que todo el personal deba decidir sobre el futuro que le imponen y la solución individual más conveniente en cada situación para poder planificar muchos aspectos de la vida personal y familiar".