Parlamentarios y Gobierno subirán su sueldo un 0,9% con la única oposición de Navarra Suma

Actualizada 23/11/2020 a las 12:13

Los sueldos de los parlamentarios navarros subirán el año que viene un 0,9%, decisión que esta mañana han mantenido los portavoces de todos los grupos, menos de Navarra Suma que ha anunciado enmiendas para evitarlo. No obstante, NA+ no tiene la mayoría en la Cámara. Por tanto, si no cambian las posiciones, los parlamentarios navarros no van a congelar su salario como sí ocurrirá con diputados y senadores, en una decisión que adoptaron las Cortes en octubre al ser aprobadas las propuestas que en este sentido plantearon PP y Vox.

El Gobierno de Chivite también subirá su sueldo

Además del incremento retributivo de los parlamentarios navarros, también el año que viene subirá un 0,9% el sueldo de la presidenta María Chivite, de los miembros de su Ejecutivo y del resto de altos cargos de la Administración foral, como así ha planteado el Gobierno en el proyecto de presupuestos que ha elaborado para 2021, como informó el sábado este periódico.

Hay que recordar que los políticos aplican en sus salarios las medidas que se aprueban para todos los funcionarios.

Te puede interesar