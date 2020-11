El cierre de la hostelería deja más de 1.200 ERTE y miles de afectados en Navarra

Actualizada 20/11/2020 a las 08:15

La hostelería navarra, asfixiada por el cierre que desde el pasado 22 de octubre sólo le permite vender comida para llevar a domicilio o recoger en el local, se está acogiendo de manera masiva a los nuevos ERTE por limitación e impedimento que entraron en vigor de la mano de la prórroga hasta el próximo 31 de enero de los expedientes asociados al coronavirus. Según los datos facilitados por el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, desde ese fecha se han presentado un total de 1.125 ERTE por impedimento a los que se suman otros 463 expedientes por limitación, además de 83 por causas organizativas y de producción y 10 prórrogas. Los primeros están dirigidos a empresas de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su negocio como consecuencia de “las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras”. Los segundos, a aquellas que vean limitado el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones que se hayan adoptado.

Desde el 1 de octubre y hasta el miércoles 18 de noviembre se habían presentado 1.681 expedientes y tres cuartas partes (1.219) son del sector de la hostelería. La mayoría se presentaron a partir del 21 de octubre y el número de nuevos ERTE por impedimento se ha ido reduciendo de forma muy notable a lo largo de este mes. El departamento que dirige Manu Ayerdi no dispone de datos sobre el número de trabajadores realmente afectados por estos ERTE. Lo que maneja es la información sobre la plantilla total de la empresa que presenta el expediente que no ofrece una foto fiel sobre el número de personas afectadas. En todo caso, dada la situación que afronta el sector se presume que, con alrededor de 18.000 trabajadores, los afectados sean varios miles. El organismo que conoce el dato de trabajadores es el SEPE aunque el que ofreció ayer a través de la Delegación del Gobierno, correspondiente al mes de octubre, mes en el que hubo un total de 4.547 trabajadores acogidos a un ERTE, no recoge a los incluidos en los expedientes que se han presentado a raíz de las restricciones. Según Nastat, que hoy actualizará los datos, hasta el 22 de octubre había 5.601 expedientes activos.

Te puede interesar

Compromiso de mantener la actividad hasta mayo para cobrar las ayudas



La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, detalló este jueves en el pleno del Parlamento en respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre las ayudas a bares y restaurantes, alojamientos, agencias de viaje y actividades turísticas y ocio nocturno que las ayudas destinadas al sector de la hostelería y dotadas con 20 millones de euros tendrá un máximo de 25.000€ por solicitud y para su concesión se tomará como referencia la caída en la facturación, “comprobable en las declaraciones de IVA”. En este sentido, aquellos negocios que hayan experimentado un descenso de la facturación superior al 20% tendrán derecho a recibirla y, a partir de ahí, se trabajará con una escala de porcentajes. El perceptor de la ayuda deberá comprometerse a mantener su actividad hasta el 31 de mayo de 2021. Según resaltó, no se trata de ayudas “lineales sino que deberán basarse en la merma de la recaudación” porque “se persigue ayudar con justicia al sector”.

CLAVES



1. Impedimento

Las empresas de “cualquier sector o actividad” que vean impedido el desarrollo de su negocio como consecuencia de las restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 pueden acogerse a él. Tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más.



2. Limitación

Se dirige a las que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo. Las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a porcentajes que oscilan entre el 70 y el 100% en función de los meses y el número de trabajadores.