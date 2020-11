“Igual no nos quitaremos la mascarilla en los bares”

Actualizada 17/11/2020 a las 08:32

Ana Beriáin, presidenta de la Asociación de Hostelería de Navarra; Marian Rodríguez (AEHN), presidenta de la Asociación Navarra de Pequeños Establecimientos de Hostelería (ANAPEH)y Carlos Tabar Asociación de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra (ASBANA) atendierpm a los medios tras el encuentro.



¿Cómo valoran la reunión?

Agradecemos al Gobierno de Navarra que haya duplicado las ayudas al sector. Van a venir bien a las empresas. Nos falta la letra pequeña. Esperamos que sean flexibles para poder acceder cuanto antes a las ayudas y que no se quede el dinero en el cajón porque la letra pequeña impida acceder a las empresas. Entendemos que no, porque la voluntad del Gobierno es ayudar al sector. Han dicho las bases se publicarán en el BON antes del fin de semana para que en diciembre podamos acceder a estas ayudas tan necesarias.

Tildaban los 10 millones de insuficientes, que tocaban a 2.000 euros por establecimiento. Ahora toca a 4.000.

Mejor es 4 que 2, pero evidentemente todo es poco después de tanto tiempo parados. Esperamos que el dinero llegue a todos y esté bien repartido. Por otro lado, de nada o poco sirve este dinero sin que haya un plan de ayuda para la hostelería para el año que viene.

El Gobierno dice que abrirán el 26 las terrazas “si todo va bien”.

Sería muy difícil que no se abrieran en esa fecha. Tiene que ser una terraza tradicional, con mesas y sillas. No sirve las cubas en la puerta. Con separaciones y que nadie esté de pie.

¿Cómo va a estar la hostelería en los puentes?

No sabemos todavía. Por ahora, lo único que podemos decir es que la terrazas van a estar abiertas. Si los contagios y las UCI mejoran quizá se puedan abrir interiores para el puente, pero lo tiene que decir Salud Pública. Los datos tienen que ayudarnos. Pedimos a toda la sociedad que nos ayude, que es cuestión de todos. No sólo de hostelería. Ya no hablamos de si somos peligrosos o no, lo que hacemos es un llamamiento a todo el mundo para que entre todos los navarros consigamos abrir lo antes posible.

¿Se ha fijado aforo para las terrazas?

Lo vamos hablar con Salud Pública lo largo de esta semana. Sí hay una cosa clara y es lo de quitarse la mascarilla en la bar. A partir de ahora, igual hay que tener más cuidado y saber que no podemos sentarnos en una terraza con una persona con la que no convivimos todos los días y quitarnos continuamente la mascarilla.

¿Solo quitarla para comer y beber?

Es que si no queremos volver a una ola en enero o febrero... Es cuestión de todos.

¿Cómo ven la Navidad?

Esperamos que se puedan abrir interiores, aunque no cenas de empresas y de mucha gente, pero veremos. Desde luego, van a ser unas Navidades diferentes.

Las salas de fiesta y el ocio nocturno son los grandes perjudicados. La ayuda máxima es de 2.500 euros. La consejera Saiz ha dicho que es la mayor apuesta de España.

Es una apuesta importante y que agradecemos, pero en otras comunidades como Galicia ha habido apuestas mayores para las salas de fiesta, de hasta unos 40.000 euros. Pero lo dicho, mejor 20 millones que 10, aunque sigue siendo insuficiente.

