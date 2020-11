Alumnos internacionales conocerán la cultura de Navarra a través de sus vinos

Actualizada 17/11/2020 a las 11:38

La Universidad de Navarra, la Academia Navarra de Gastronomía y la D.O de Vinos de Navarra han organizado una cata online de vinos navarros para alumnos internacionales del centro académico. Se trata de una actividad enmarcada en una asignatura sobre 'El negocio de vino y la gastronomías en el Norte de España', del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE) de la Facultad de Filosofía y Letras.

La iniciativa, en la que participarán 13 estudiantes, tendrá lugar el próximo jueves, 19 de noviembre, y será dirigida por la experta enóloga Ana Laguna, vicepresidenta de la Academia Navarra de Gastronomía. En el evento estarán también Javier Santafé, director gerente del Consejo Regulador D.O. Navarra, y Mark Gibson, coordinador de la asignatura. Debido a la situación sanitaria actual, los estudiantes, procedentes de 11 nacionalidades, entre las que se encuentran Líbano, Egipto, filipinas, Estados Unidos o Italia, participarán en la cata desde sus casas, donde recibirán un kit.

El 'Navarra Wine Cata Kit' está compuesto por una selección de cinco vinos D.O Navarra (Inurrieta Orchídea 2019; Alex Rosado 2019; Unsi Terrazas 2017; Castillo de Monjardín Deyo 2016; y Señorío de Sarría Reserva 2015), un mantel de cata, un sacacorchos, un libro de iniciación al conocimiento del vino D.O. Navarra, etc.

Esta actividad nació en el marco de los cursos de verano que organiza el ILCE para alumnos internacionales. Tal y como explica Mark Gibson, profesor de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras y ex chef profesional, “la acogida fue tan buena que se convirtió en una asignatura semestral dentro del bloque de Inmersión cultural. Queríamos ofrecer a los alumnos temas de interés con una base académica que les sirviera para conocer la cultura y entender la importancia del vino y la gastronomía”.

Basada en el aprendizaje experiencial, “es decir, aprender haciendo distintas actividades”, los alumnos han tenido que desarrollar un proyecto relacionado con el sector de la hostelería en Pamplona: “El proyecto final ha consistido en montar un negocio, donde han tenido que desarrollar, entre otras cuestiones, análisis de viabilidad, de gastos y riesgos, plan de marketing, etc. El balance ha sido muy bueno y esta cata, en colaboración con estas dos importantes entidades navarras, es el broche perfecto”, concluye.

Ana Laguna, vicepresidenta de la Academia Navarra de Gastronomía, dirigirá la cata desde la Universidad y los alumnos la seguirán desde sus casas. Este es el mismo formato que Ana Laguna ha realizado ya en eventos de carácter empresarial, en los que los participantes están en distintos países pero la cata se realiza de manera simultánea.