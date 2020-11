Alzórriz: "En una situación de emergencia es necesario llegar a acuerdos"

Actualizada 14/11/2020 a las 15:32

El Grupo Parlamentario del PSN-PSOE asegura que “en una situación de emergencia foral es importante poder sacar adelante los presupuestos que necesita la ciudadanía navarra, en un momento complejo”. El portavoz del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, afirma que “estos presupuestos son necesarios y por eso, se han destinado 150 millones para fortalecer los servicios públicos y más de 500 millones para reactivar y transformar la economía navarra en concordancia con la Unión Europea”.

Afirma el portavoz socialista que “la aprobación de estos presupuestos es fundamental para captar los fondos que vengan de España y de la Unión Europea” y de esta forma cumplir con los objetivos europeos de sostenibilidad, digitalización, Pacto Verde y transición ecológica y digitalización”.

Alzórriz subraya que “es Na+ quien se ha autoexcluido, porque solo ha pensado en sus necesidades políticas no en lo que realmente necesita la ciudadanía navarra”, y añade “cuando los y las navarras más lo necesitan, en un momento histórico, se exige unidad política”. El portavoz socialista asegura que “cuando se tenía que mirar el para qué y no el con quién, Na+ ha abandonado a la ciudadanía navarra”.

Indica Alzórriz que “los exabruptos, los menosprecios, el trasladar una imagen apocalíptica de Navarra, deja muy claro cuál es la estrategia de Na+ y en ese camino no va a encontrar al PSN-PSOE”. El portavoz socialista asegura que “los socialistas siempre hemos apostado por el diálogo sin vetos ni exclusiones y mirando siempre por el bien de Navarra”.

El portavoz socialista deja claro que “el acuerdo contempla mejoras sociales, en infraestructuras y mayores recursos económicos y humanos en departamentos como salud, educación o derechos sociales” y añade, “no se tocan cuestiones identitarias”.

Alzórriz indica que “cualquier partido del ámbito parlamentario puede ver reflejadas en este presupuesto las reivindicaciones que han realizado a lo largo de la pandemia”.

