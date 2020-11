Bakartxo Ruiz (EH Bildu) dice que la negociación presupuestaria "avanza"

Actualizada 09/11/2020 a las 13:53

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha afirmado este lunes que sigue "avanzando" la negociación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2021 entre su grupo y el Gobierno de Navarra y ha esperado que "a lo largo de la semana podamos tener novedades" para cerrar un acuerdo.

Previsiblemente, el Gobierno foral enviará esta misma semana el proyecto de Presupuestos al Parlamento de Navarra para que inicie su tramitación en el Legislativo.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha hecho un llamamiento a que se aprueben los Presupuestos, afirmando que es "lo que necesita la ciudadanía navarra". "Son unos Presupuestos que tienen un marcado carácter progresista, social y de reestructuración económica", ha afirmado Alzórriz al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

También se ha pronunciado sobre este tema el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, que ha señalado que se reunió el pasado martes con la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, para trasladarle su visión y desde entonces no ha habido un nuevo contacto entre ambas partes.

En todo caso, Esparza ha reiterado que mantiene "hasta el último instante" su oferta de facilitar la aprobación de los Presupuestos si el Gobierno no los pacta con EH Bildu. "Estamos trasladando una posición de buscar un equilibrio, una abstención, en un momento en el que tenemos la puerta abierta para llegar a un acuerdo. Hasta que no veamos los Presupuestos y cuál es la posición de Gobierno, no vamos a fijar posiciones contrarias a nada ni a nadie", ha dicho.

Respecto a las medidas fiscales que ha propuesto el Gobierno foral, Esparza ha dicho que "las vamos a analizar cuando se presenten definitivamente, pero me cuesta creer que a EH Bildu le gusten las medidas tributarias que ha planteado el Gobierno".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que los Presupuestos presentados por el Gobierno "marcan muy claramente las líneas de sostenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos, con un 55% del proyecto orientado a gasto social, y de la reactivación económica de la comunidad". "Es un buen proyecto y se necesita su aprobación para que la ciudadanía navarra se sienta protegida. Tiene que haber un compromiso político para salir de esto juntos", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pacte las cuentas con Navarra Suma o con EH Bildu, Ramón Alzórriz ha llamado al "esfuerzo del conjunto de los partidos políticos". "El Gobierno está negociando y nosotros abogamos por que no haya vetos y haya Presupuestos en el menor tiempo posible para ayudar a combatir la pandemia", ha afirmado.

La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha confiado en que esta misma semana se pueda anunciar un acuerdo presupuestario, afirmando su deseo de que el pacto sea con EH Bildu. "Tenemos claro a dónde queremos mirar, pero no sólo para la aprobación del Presupuesto, sino poniendo la vista también más allá para lo que queda de legislatura y para la futura gobernabilidad de las políticas que quiera poner el Gobierno. El cheque en blanco que proponía Navarra Suma nos preocupaba que se convirtiera en un lastre demasiado grande", ha indicado.

Sobre la propuesta fiscal del Gobierno, Solana ha señalado que "es un punto de partida, no un punto de llegada, y ahora el Parlamento será el que tramitará el proyecto y abrirá el periodo para enmiendas".

"Quienes opinan que no es suficientemente ambiciosa, la completarán por la vía de enmiendas que después habrán de debatirse, y ese será le proyecto para aplicar a esta Comunidad", ha destacado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, también se ha referido a la propuesta fiscal del Gobierno para afirmar que "es evidente que el modelo fiscal que defiende EH Bildu está lejos de lo que ha planteado el Gobierno de Navarra". "Sí vemos algún gesto en la dirección que venimos trabajando, pero es evidente que el Gobierno de Navarra ha hecho una elección que es la de no mover demasiadas cosas. Nosotros teníamos otro planteamiento y el Gobierno ha puesto encima una propuesta que se nos queda corta", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha reconocido que su grupo no ve recogidas sus "aspiraciones" en la propuesta fiscal del Gobierno, que ha calificado como "anodina", y ha señalado que es "continuista con los preceptos que hemos tenido hasta ahora".

Buil ha explicado que Podemos está trabajando en introducir dos novedades en el ámbito fiscal. Por un lado, medidas para "contener el precio abusivo del alquiler" y por otro "complementar el trabajo de las personas que están trabajando y a pesar de todo se mantienen en pobreza". "Nos gustaría arrancar algún compromiso a nuestros socios. Llevamos todo el año negociándolo, llevamos el último mes siendo muy persistentes y consistentes en esto", ha asegurado.

Por otro lado, sobre un posible acuerdo del Gobierno bien con Navarra Suma o bien con EH Bildu para aprobar los Presupuestos, Buil ha afirmado que Navarra Suma "se ha vetado a sí mismo" de posibles acuerdos al vetar a su vez a EH Bildu, "fuerza que está acompañando el desarrollo de políticas progresistas".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha apoyado los Presupuestos y ha dado su negativa a los propuesta fiscal. Respecto al primer asunto, ha señalado que la subida del techo de gasto es "importante y es muy importante también que el 80% de aumento de techo de gastos se destine a lo que tiene que ver con gasto social, educación, sanidad y derechos sociales". "En principio apoyaríamos estos presupuestos, veremos cómo se distribuye ese techo de gasto, veremos cómo avanza cada partida presupuestaria en relación al cumplimiento del acuerdo programático y presentaremos las medidas que consideremos necesarias para mejora partidas y programas", ha dicho.

Marisa de Simón ha dicho que no le "preocupa tanto con qué socio va a pactar el Gobierno, de lo que se trata es de valorar el contenido de estos presupuestos y cada uno tendrá que definir si los va a apoyar o no". "Yo espero posiciones más propias de Izquierda-Ezkerra por parte de EH Bildu que por parte de Navarra Suma, no veo a Navarra Suma defendiendo Presupuestos sociales, expansivos y una fiscalidad justa como la que I-E propone", ha dicho.

En cuanto a la propuesta fiscal, ha afirmado que su grupo no la apoya. "No compartimos su negativa a abordar una reforma fiscal para gravar los grandes beneficios empresariales y la riqueza en estos momentos de extrema necesidad. No todo debe ser deuda", ha dicho.