El cierre perimetral pilla a algunos peregrinos en plena travesía por Navarra

Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

La mayoría de ellos sabía que la situación estaba complicada, pero no conocían el alcance real de esta segunda ola, cuenta el teniente de la Guardia Civil de Burguete. “Pensaban que, con limitaciones, podrían hacer el Camino, pero no ha podido ser”. Con el cierre perimetral de Navarra, y durante las jornadas posteriores, los pocos peregrinos que quedaban en Navarra fueron abandonando su travesía. Hoy ya no queda ninguno. “Sin poder dormir (los albergues están cerrados), comer o tomarse un caf