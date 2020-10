¿Ir a ver a mi novio es 'fuerza mayor'?

Actualizada 29/10/2020 a las 20:32

Entre la vida como la entendíamos antes de marzo y el estado de alarma aprobado el domingo por el Gobierno hay un abanico de infinitos matices en el que se mueve nuestro día a día. El panorama legal ha ido cambiando, sobre todo en las últimas semanas, hacia una restricción mayor de la movilidad y la prohibición de mantener reuniones con otras personas que no sean aquellas que convivimos, pero lo cierto es que cómo nos afecta esa normativa, con sus peculiaridades y excepciones despierta muchas dudas entre los ciudadanos. Prueba de ella son los cientos de cuestiones enviadas en los últimos días a la cuenta de Twitter de la Policía Foral, “desbordada” para tratar de dar respuesta a cada una de ellas. “Cada uno te expresa su situación particular e incluso hay veces en que ni nosotros sabemos qué es correcto responder y se le deriva a la Oficina de Atención al Ciudadano del Gobierno de Navarra. En general, pedimos prudencia y recordamos que hay algunos comportamientos que puede que no estén prohibidos por ley, pero desde luego no son los más sensatos para este momento de expansión del virus. Si no queremos volver a un confinamiento total, que desde luego daba lugar a menos dudas, lo mejor es guiarse por la prudencia”, trasladan al ciudadano. Estos son algunos ejemplos de las cuestiones que les han trasladado, con la respuesta recibida.



“Teletrabajo y tengo un bebé. ¿Qué necesitan los cuidadores para venir a casa con las nuevas medidas?”

Desde la Policía Foral se responde que lo lógico sería un justificante de la empresa. “Y responsabilidad para evitar riesgos”.



“Tengo que entrar a trabajar a las 6h. ¿Puedo sacar a mi perro antes?”

“Sí, pero si te paran deberás justificarlo con un documento de la empresa, horarios, etc.”, señalan.



“¿Puedo ir a casa de mi pareja que se ha hecho un esguince y no puede andar?”

Sí, de momento está permitido. Es cuestión de responsabilidad y de garantizar las medidas sanitarias.



“Entonces, aunque no les puedo invitar a mi casa sí puedo irme de cámping en Navarra este fin de semana con 3 contactos frecuentes?

“Legalmente se puede, pero no es aconsejable por responsabilidad y riesgo”.



“Tengo que ir a recoger mi autocaravana a Vitoria. Si la empresa donde la tengo que recoger me da un justificante, ¿podríamos ir a por ella?

La Policía Foral responde que “no es causa justificada a no ser que el Gobierno de Navarra, que es quien tiene las competencias, diga lo contrario”. Y prosigue, “en caso de que te paren en un control, hay que justificar la necesidad o causa mayor de ese desplazamiento”. La persona que realiza la consulta, tras esta respuesta, añade que “Esperaremos, gracias. Lo suponía pero prefería preguntar”.



¿Se puede volar al extranjero durante el estado de alarma por motivos no laborales?

“Sí, la causa es indiferente, respetando las medidas correspondientes, el billete te servirá de justificante”.



¿Es posible pernoctar en una furgoneta camper o tengo que hacerlo en mi domicilio al haber toque de queda?

“Sí, es posible, al equiparar furgoneta con domicilio”.



Estoy en Galicia pero soy de Estella-Lizarra. ¿Hay algún problema para regresar esta semana en tren a Navarra?

No, contestan desde Policía Foral. No hay ningún problema al tratarse de tu lugar de residencia. Si regresas a él, es causa justificada de desplazamiento.



Mientras no se circule entre 23 y 6horas. ¿Puedo pasar la noche en casa de la pareja?

“Puedes pasarla, sí, no hay restriccciones en ese sentido”.



Los lunes, que mis hijos comen en casa de sus abuelos porque mi marido y yo no podemos estar con ellos y en el colegio no pueden comer un día suelto, ¿qué hago con ellos? ¿No pueden ir?

Hola, al no ser un asunto policial le derivamos al Gobierno de Navarra, que es el competente. Un saludo.



¿Yendo en bicicleta de paseo es obligatoria la mascarilla?

Si se utiliza como medio de transporte o para dar un paseo es obligatoria, sí.



Hola, buenos días, tengo una duda. ¿Se puede ir a un hotel con una persona no conviviente?

“Sí, se puede, pero no se aconseja por los riesgos que conlleva”. La interlocutora que plantea la pregunta responde : “Vale, genial, me había preguntado una amiga, muchas gracias”.



¿Los niños menores de 8 años como cuentan en las reuniones familiares, como uno? Somos dos parejas y queremos celebrar el cumple del peque, que hace 8, entonces seríamos 7, ¿se podría?

Ya no es posible porque solo puede reunirse la unidad convivencial...



Buenos días, ¿podría quedar con un compañero en la muga del País Vasco a la altura de Etxegarate para que me pasara un ave? Ambos somos criadores de aves. Él es de Zumárraga y yo de Pamplona. Gracias.

“Hola, no vemos problema legal siempre y cuando el intercambio se haga en la muga y guardando las distancias sanitarias”, contestaron de Policía Foral.