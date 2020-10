Cuidado con el chollo por limpiar el colchón

Actualizada 20/10/2020 a las 06:00

La mujer que relata la llamada cuenta que recibió la llamada en el teléfono fijo de su domicilio a primera hora de la tarde, sobre las 16 horas. “Al principio me lo creí”, confiesa. “Parecía todo muy verosímil, sabían mucho de mí y lo iban hilando todo muy educadamente”. Según recuerda, cree que incluso se dirigieron a ella por su nombre, indicándole que habían conseguido la información a través de una base de datos que les había facilitado la empresa donde adquirió los colchones que tiene en casa. “El tono era correcto y como me iban hablando con un aplomo y con mucha educación, le di credibilidad”. Conforme avanzaba la conversación le iban contando que se dedicaban a proporcionar un servicio de mantenimiento gratuito asociado a los que denominaron “colchones de alta gama”. “Me comentaron que es un plus que se da a aquellas personas después de un periodo de 7 años desde que comprarón el colchón”. Le hablaron de ‘conceptos’ que desde luego sonaban bien , profesionales. “Concretamente me repetían lo de higienizar el colchón, con lo de moda que está ahora esa palabra: limpiarlo de ácaros y de la suciedad que hubiera podido ir acumulando debido a su uso”.

Le explicaron que utilizaban una gama de productos ultravioleta, que lo dejaban todo casi como nuevo, vaya”. Pero, pasados unos minutos, cuando llega el momento de concertar una cita con el interlocutor al otro lado del teléfono, comienza a desconfiar. “Irán nuestros técnicos a su casa, me dijeron. Ese plural y de repente pensar que iban a entrar en mi domicilio me sonó invasivo y sí, despertó mi recelo”. Desde ese momento, empezó a recabar algo más de información, encontrándose con reticencias por parte de la persona al otro lado del auricular. “Le pregunté a ver cómo es que ofrecían este servicio gratis y vi que empezaban a ponerse nerviosos, diciéndome que si yo me quedaba satisfecha con la higienización pues lo iba a comentar en mi entorno y de esa manera es como ellos ganaban clientes”. Finalmente, al ver que la conversación no conducía a la cita deseada, le colgaron. “Hasta que cortaron la charla, yo intenté mantener la conversación todo lo que pude, pero ellos ya vieron que no iban a obtener de mí lo que deseaban, por lo que no invirtieron más tiempo en la charla”.

Al término de la conversación, la mujer comenzó a ojear en Internet el modus operandi y descubrió que empresas del sector y policías ya advertían de un fraude asociado a la limpieza de colchones gratuita. “En el mejor de los casos, no te devuelven el colchón. En el peor, aprovechan que les abres la puerta para robarte también en tu propia casa”.

Consejos



Verificar. Si se recibe una llamada para ofrecer un servicio o concertar una cita de parte de una empresa, verificar ese contacto antes de darle crédito, por ejemplo, con una segunda llamada.

No quedar a solas, en casa o adelantar dinero. Este tipo de contactos buscan perfiles más vulnerables, muchas veces personas mayores que vivan solas, a los que poder manipular.

No existen los chollos. Muchas veces son un gancho para estafar.