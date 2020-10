Chivite: “Sabemos que provocará mucho daño a las familias que viven de la hostelería”

Actualizada 20/10/2020 a las 06:00

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, reconoció que el “cierre” de Navarra desde la medianoche del miércoles al jueves era una medida que tendrá “graves” consecuencias económicas, en especial en el sector de la hostelería, pero que había sido validada por el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, para lograr un “frenazo brusco” de la incidencia de la covid-19 en la Comunidad foral. Así lo expresó en sus respuestas a las preguntas trasladadas por la prensa tras la rueda de prensa.





¿Por qué un confinamiento total de Navarra en vez de en localidades más afectadas?

Tenemos muchos municipios con una afectación mayor que Pamplona. Tudela, por ejemplo, también tiene una incidencia muy alta. Afrontamos un problema que hay que solucionar, tenemos que parar como Navarra, debemos reducir esa incidencia alta y, como digo, tenemos que hacerlo como toda una Comunidad. Es un ejercicio de responsabilidad para con otras comunidades con incidencias más bajas que la nuestra.

¿Cómo van a quedar los aforos?

No los tocamos, ya los teníamos restringidos. Lo único, se adelanta el cierre a las nueve de la noche.

¿Qué dispositivo policial se va a desplegar para evitar los desplazamientos?

Durante el estado de alarma tampoco se podía salir de la comunidad y no había un policía en cada una de las salidas. Apelamos a esa responsabilidad individual y habrá vigilancia para el cumplimiento estricto de estas medidas.

¿Han pensado en los efectos sobre la hostelería?

Soy consciente de que la medida que hemos tomado de cara a la hostelería es dura. Hemos puesto encima de la mesa que están en juego los recursos económicos de muchas familias que viven del sector. Es la medida a la que más vueltas le hemos dado. Tengo que decir que los bares y restaurantes han sido muy responsables en el cumplimiento de las medidas y su constante adaptación a los requerimientos. Pero es verdad que el comportamiento, y todos lo hemos podido ver, de las personas en ese ámbito no ha sido responsable. Como tampoco lo ha sido en el ámbito privado, por eso las restricciones alcanzan también ese ámbito. Debido a ello limitamos las relaciones al ámbito convivencial y familiar, salvo para aquellas personas que viven solas y del acompañamiento a las personas que precisan cuidados asistenciales. También digo una cosa, hemos puestos encima de la mesa diez millones de euros para el sector hostelero para paliar estas restricciones que van a ser para 15 días.

¿Qué explicación da el Gobierno de Navarra para que se haya llegado a este punto?

Es verdad que en todas las comunidades está creciendo la incidencia de manera espectacular. Hace unos días se ponía el ejemplo de una comunidad, no voy a decir el nombre, que no tenía una incidencia alta y donde se habían hecho muy bien las cosas. Ahora la incidencia está creciendo en todas las comunidades. Si la gestión de esa comunidad era buena con una incidencia cero, también es buena con una incidencia de 300. Nos ha venido la segunda ola, que a Navarra le ha tocado afrontarla con un número basal muy alto debido, entre otros elementos, a las no fiestas. Por cierto, siguen notándose incluso a día de hoy la influencia de las no fiestas en las cifras, como acaba de suceder con la detección de 20 casos en Villava. Necesitamos frenar la incidencia y hacerlo rápido y bruscamente. Las medidas que hemos aprobado son las más duras en el conjunto de España.

Si la evolución no mejora, ¿no descartan decretar un confinamiento domiciliario?

Navarra ha hecho todo lo que está en su mano en el marco de sus competencias. Estoy segura de que estas medidas van a funcionar, pero es verdad que para lograrlo necesitamos de esa responsabilidad individual que nos ayudó a pasar de fase cuando estábamos en el estado de alarma. Esa responsabilidad tiene que repetirse para que dentro de 15 días podamos levantar estas medidas, que sabemos que van a hacer mucho daño a muchas familias que viven de la hostelería. Es verdad que es por un bien mayor, que es salvaguardar la salud del conjunto de la ciudadanía.

¿Es el incumplimiento de las medidas de la semana pasada la culpable de su ineficacia?

El resultado más claro de las medidas tomadas la semana pasada lo podíamos haber visto quizá el martes o miércoles, pero tenemos unos números tan altos que necesitamos lograrlo rápido y de forma brusca.

¿Han barajado pedir el estado de alarma?

No, tenemos que hacer uso de nuestras propias competencias. He tenido varias conversaciones con el ministro Illa este mismo fin de semana, también una videoconferencia con el órgano dirigido por Fernando Simón donde hemos puesto encima de la mesa por dónde queríamos ir. Nos han dicho que ponen a Navarra como ejemplo en su capacidad de detección y de trazabilidad, así como en la fiabilidad de sus datos. Pero es verdad que estaban preocupados y compartían que teníamos que tomar esas medidas duras. No hemos hablado de la posibilidad de pedir el estado de alarma. No se trata solo de que el Gobierno ponga medios de detección y rastreo, sino de que la ciudadanía nos ayude con su responsabilidad.

¿Se podrá pedir en hostelería comida o bebida para llevar?

Efectivamente, todo lo que sea encargar para llevar a casa está permitido. También hemos pensado un poco en el sector al entrar en vigor estas medidas a las 00 horas del jueves. Así se da un poco de margen para que la hostelería pueda adaptarse a estas medidas o pueda tramitar un ERTE.

¿Hay garantías jurídicas para tomar estas medidas?

Todas y cada una de las medidas adoptadas hasta la fecha han sido ratificadas por los tribunales. Es verdad que hemos dado ahora una vuelta de tuerca importante. Se trata de que lo justifiquemos bien y que los informes que entregamos a los jueces estén perfectamente argumentados en el marco de nuestras competencias. Podríamos haber remitido primero las medidas a los jueces para que las ratificaran y que entraran en vigor posteriormente, pero nos íbamos a demorar más días de los que nos gustaría. Si los jueces nos pusieran alguna pega en alguna de las medidas entiendo que no nos tumbarían la totalidad de ellas.

¿Van a afectar estas medidas a la disputa de la Vuelta de España?

No. En lo que se refiere al deporte y la cultura solo se ha ajustado el cierre a las nueve de la noche. No se trata de un toque de queda. También tiene que venir a jugar al Sadar algún equipo y no habrá problemas.

SIMÓN: SIN AVAL JUDICIAL, SE PENSARÁ EN ALTERNATIVAS



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmó ayer que, si las medidas que ha acordado Navarra no cuentan con el aval de los tribunales, “habrá que ver qué alternativas” se plantean para normalizar la situación. Simón destacó de Navarra que tiene una incidencia acumulada “muy alta”, de 945 casos por cada 100.000 habitantes, y que, si bien no ha llegado a tener colapso en las UCI, se está “dejando de hacer actividad rutinaria en los centros sanitarios, y eso ya es problemático”, advirtió.

