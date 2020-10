La mirada de los profesionales de San Juan de Dios en la Planta Covid

Actualizada 18/10/2020 a las 06:00

No es una luz cualquiera. Ésta es intensa, muy blanca, pero no un blanco mortecino. Todo lo contrario. Su “piel”, fina, clara, alegre, vital, envuelve a cualquier hora del día el umbral de entrada del Hospital de San Juan de Dios. El mismo edificio donde los profesionales van más allá de la medicina. Es un martes y 13 otoñal en el que las cifras de contagios por covid-19 en Navarra siguen aumentando. Una paciente ha dejado una maceta con orquídeas en el mostrador del hall. En el centro del he