El conductor fallecido en la N-121-A era un menor de edad

El conductor fallecido el miércoles 14 de octubre en la colisión contra un camión en la N-21-A en Almandoz es un menor de 17 años, originario de Guatemala y vecino de Pamplona. Hubiera cumplido la mayoría de edad en noviembre. La Guardia Civil pudo confirmar su identidad con el testimonio de su pareja, la copiloto, una joven de 19 años nacida en China, con nacionalidad guatemalteca, y vecina de Pamplona, que permanecía ingresada en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra. Ella resultó herida de gravedad en el siniestro y fue trasladada en ambulancia hasta el hospital.

En España no está permitido que menores de edad conduzcan turismos, aunque hubieran obtenido el permiso en sus países. En el caso de Guatemala, como en otros países americanos, hay licencias para conducir desde los 16 años, aunque en ningún caso pueden circular con ese carné en España, indicaron ayer fuentes de la Guardia Civil. Solo al cumplir los 18 se puede canjear ese permiso, dentro de los convenios existentes entre Tráfico y los respectivos países de origen de los conductores.

No obstante, a efectos legales no es lo mismo tener licencia en el país de origen que no tenerla, ya que en el primer caso se trata de una sanción administrativa, mientras que en el segundo se trata de un delito. En el suceso del accidente de Almandoz, la Guardia Civil trata de averiguar si contaba o no con permiso para elaborar su atestado.

El accidente ocurrió a las 13.24 horas del miércoles en el kilómetro 36 de la vía, a la altura de la salida hacia la carretera del puerto de Belate. Por causas que investiga la Guardia Civil, el vehículo en el que viajaban el fallecido y la herida colisionó contra un camión, cuyo conductor resultó ileso. El chófer del turismo, un BMW, falleció en el acto, mientras que la joven sufrió heridas graves.

