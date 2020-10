Médicos de Primaria denuncian falta de previsión de Salud frente al covid

Actualizada 09/10/2020 a las 07:42

Médicos de Atención Primaria de los centros de salud han denunciado en un estudio realizado por el Sindicato Médico de Navarra la “falta de previsión” de la Administración en los planes de contingencia frente al covid ante las necesidades reales.

El sindicato vuelve a poner sobre la mesa dos problemas que califica de “amenazas”: la falta de profesionales debido a que no resultan atractivas las condiciones de trabajo y el “agotamiento” de los médicos de los centros de salud. “Existen informes que demuestran el burn out” (profesional quemado) pero “la Administración no cumple con las recomendaciones que propone el servicio de Prevención”.

El estudio, que recoge una muestra representativa con medio centenar de opiniones de facultativos de centros de salud, directores y miembros de las principales sociedades científicas, se inició este verano después de que Salud implantase el nuevo modelo de atención, que prima la asistencia telefónica sobre la presencial. “Con la justificación de evitar contagios han generado dificultades asistenciales, insatisfacción de los usuarios y profesionales, sobrecarga laboral e ineficacia en términos de salud que necesitan ser tratados con inmediatez”.

El sindicato destaca las “constantes denuncias” sobre deterioro asistencial y condiciones penosas de trabajo. Y añade que el estudio responde a la “pasividad” e inoperancia de la Administración cuando el horizonte era una nueva oleada de covid. De ahí que proponga numerosas acciones dentro de cinco líneas estratégicas.

DEBILIDADES DEL SISTEMA

El estudio desvela media docena de debilidades detectadas en este momento en los centros de salud. De entrada la falta de previsión de la Administración de las necesidades reales relacionadas con la covid a la que añade la falta de profesionales para cubrir la plantilla y las ausencias. “Esta produciendo una sobrecarga inasumible”, apunta. Además, los cupos elevados, las agendas y las formas de trabajo impuestas están generando sobrecarga, agotamiento y frustración en los profesionales.

Los profesionales apuntan una falta de planificación realista del trabajo y “con antelación suficiente” y añaden que su trabajo se ha complicado debido, en parte, a que las agendas son en la práctica “ilimitadas” y accesibles para que sin permiso del médico se puedan forzar y cambiar actos. Los especialistas destacan la necesidad de que la Administración cumpla lo pactado respecto a los cupos con exceso de tarjetas sanitarias así como el redimensionamiento de los cupos en atención a covid para prestar una atención adecuada.

El Sindicato Médico considera prioritario mejorar las condiciones laborales y retributivas para atraer profesionales así como facilitar el acceso a los centros de salud, mejorar el circuito de citación y triaje y aumentar la atención presencial.



PROBLEMAS TELEFÓNICOS

La consejera de Salud, Santos Induráin, apuntó el jueves en el Parlamento que “como prioridad” se debe garantizar la atención no presencial. “Hay que asegurar la seguridad de pacientes y de personal”. Reconoció problemas técnicos en la monitorización telefónica, algunos ya solucionados y otros en estudio, y señaló que entre las soluciones se ha dotado de un teléfono móvil a cada unidad de medicina-enfermería “para hacer atención a pacientes y que no se bloqueen los canales de comunicación” de los centros.

También recordó que las plantillas se van a reforzar con 11 administrativos, 18 enfermeras (más 6 en centros si hay sobrecarga) y 26 técnicos en cuidados de enfermería (TCAE).

Propone mejorar el acceso en los centros de salud y priorizar la consulta presencial sobre la telefónica

1 Acceso. Mejorar el acceso, triaje profesional y citación. Crear call centers para recibir llamadas, realizar esta función preferentemente por parte de personal de Enfermería, aumentar las líneas telefónicas, redistribuir los profesionales de enfermería y administrativos.



2 Más recursos. Mayor dotación presupuestaria, mejores condiciones retributivas para competir con otras comunidades, captar residentes (MIR), cargas de trabajo asumibles, aumentar el número plazas MIR en Medicina de Familia, OPEs cada dos años, etc.



3 Agendas. Modificar agendas priorizando la atención presencial, dimensionar el tiempo de las actividades, respetar el 70% de tiempo asistencial, estabilizar plantilla de Enfermería especialistas, tratar a los usuarios como posible covid, facilitar pruebas de ayuda diagnóstica, etc.



4 Gerencia. Prever con antelación la demanda asistencial, atender con celeridad a los directores de los centros y asistirles, nombrar un responsable de pediatría, variar la estructura para tener un gerente y 4 subdirectores (dos pamplona, uno Tudela y Estella).



5 Sobrecarga. Crear una mesa de vigilancia de la sobrecarga, control de los trabajadores en los que esté detectada, agilizar las reubicaciones, no poner límites a la hora de tener libertad para las vacaciones, vigilar los tiempos de descanso obligatorio en casos de jornadas a turnos