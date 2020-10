Actualizada 08/10/2020 a las 07:18

Algunos servicios sanitarios navarros han comenzado a prohibir las mascarillas de tela de los usuarios. Aunque en este momento el departamento de Salud estudia la posibilidad de dictar una normativa que podría generalizar esta medida, el hecho es que ya hay centros, como el Servicio Especial de Urgencias que engloba a las Urgencias Extrahospitalarias de Pamplona y Comarca, donde se invita a los pacientes a guardar sus mascarillas al entrar, sean del tipo que sea, y se les ofrece una mascarilla quirúrgica para sustituirlas durante cualquier procedimiento o exploración.

“Todas las mascarillas tienen que estar técnicamente avaladas y reconocidas. Hace tiempo hubo problemas con partidas de mascarillas que no estaban homologadas y tenían problemas técnicos”, recordó el director de Salud, Carlos Artundo. Ahora, en el caso del uso de mascarillas de tela en los centros sanitarios se está analizando su uso. “A nivel normativo no lo tenemos, pero estamos en ello”, añadió. “La Comunidad Autónoma Vasca lo tiene establecido y estamos dando una vuelta para ver qué tiene más sentido hacer pero no sólo en servicios concretos sino con carácter general en todos los centros”.

Actualmente, junto a esta medida, las mascarillas quirúrgicas se ofrecen también a los pacientes que se encuentran hospitalizados, con independencia de si su proceso es por covid o no. Y diariamente se reparten nuevas mascarillas a todos los pacientes.

Hospitales del País Vasco y de la Comunidad Valenciana han comenzado a prohibir desde hace una semana las mascarillas de tela, sobre todo ante la duda de si se mantienen en condiciones higiénicas adecuadas, y ofrecen las quirúrgicas a las personas que entran en estos centros.

Además de las dudas que pueden generar, esta medida se basa en un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del mes de junio. “Aunque muchas personas utilizan mascarillas higiénicas de tela en zonas públicas, existen escasas pruebas de su eficacia y la OMS no recomienda su uso generalizado por la población como medida de control de la covid-19”, afirma.

La OMS recuerda que el uso de mascarillas “debe formar parte de una estrategia integral que incluya medidas destinadas a eliminar la transmisión y salvar vidas; la utilización de una mascarilla no basta para proporcionar un nivel adecuado de protección contra la covid-19. También es necesario mantener una distancia física mínima de un metro con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y evitar tocarse la cara y la mascarilla”.

Más concretamente, recomienda el uso de mascarillas médicas en trabajadores sanitarios, personas con síntomas compatibles y aquellos que cuidan casos sospechosos fuera de centros sanitarios así como personas de riesgo (mayores de 60 y enfermos crónicos) si están en zonas de transmisión generalizada y no puedan mantener una distancia mínima.