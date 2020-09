22 docentes navarros de 12 centros obtienen sellos de calidad por sus proyectos

Actualizada 30/09/2020 a las 13:03

Navarra ha obtenido 30 sellos de calidad para 22 docentes de 12 centros educativos que han participado en el curso 2019-2020 en el programa europeo eTwnning. Este resultado da respuesta a “la firme apuesta de la Comunidad Foral en participar en la mayor comunidad virtual de centros escolares de Europa”.

Los sellos de calidad nacional eTwinning reconocen el trabajo realizado por los docentes en colaboración con otros centros europeos. Para ello, el Servicio Nacional de Apoyo eTwinning del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, evalúa la contribución individual al proyecto de cada docente que lo solicite. El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha trasladado su felicitación a todo el profesorado y alumnado participante dado que “lamentablemente la pandemia por COVID impedirá realizar un acto presencial de entrega de los reconocimientos y diplomas”, ha explicado.

El programa eTwinning, fundado en 2005, tiene como objeto promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre profesorado y alumnado de los países participantes a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata de una iniciativa que forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte.

La participación en el proyecto por parte del profesorado solicitante del sello de calidad pasa por “un riguroso filtro” que incluye criterios de innovación pedagógica, cooperación equilibrada entre los centros educativos asociados, uso de tecnología, plan de comunicación y difusión de los resultados, evaluación del impacto del proyecto en la comunidad educativa del centro escolar y documentar todo el proceso.

El programa eTwinning cuenta con la participación de 832.796 docentes de 210.552 centros escolares en toda Europa que desarrollan 109.796 proyectos; Navarra ha presentado un total de 695 proyectos de 235 centros escolares guiados por 1.642 docentes. En España participan 69.217 docentes de 15.627 centros escolares que presentaron 27.251 proyectos.

DOCENTES GALARDONADOS

Los docentes galardonados con los sellos de calidad nacional han sido Adriana Rípodas, Beatriz Agós, Desirée García, Diego Martín, Esther Sánchez y Lidia Cuartero, docentes de Secundaria en el IES Navarro Villoslada de Pamplona / Iruña, por el proyecto TOTEM (Totalitarismes et Memoires); Cristina de Prados, profesora de Infantil en el colegio de Ermitagaña de Pamplona, por el proyecto Little Composers; Marisa Garde y Marisol Montañés, profesoras de Infantil del colegio Huertas Mayores de Tudela por el proyecto Xmas cooking in Kindergarten; Marisol Montañés también por el proyecto Jingle Bell Time; Raquel Rodríguez, profesora del ciclo de Infantil del colegio Monte San Julián de Tudela por los proyectos Show and tell: speaking game production y Captain Jim, lassy and her puppies.a stem story; Arantza García, profesora de Primaria del colegio Hilarión Eslava de Burlada / Burlata, por los proyectos Spice English up! y Our time cap-soul;

Además han sido distinguidos, Juan Peñas, profesor de Primaria del colegio San Babil de Ablitas, por el proyecto Cantemos contra el acoso; Ana Abárzuza Y Aurea Garde, profesoras de Secundaria del IES Julio Caro Baroja de Bera, por el proyecto SÜRreÂLÍST; Isabel Canal, profesora de Secundaria del colegio Jesuitinas de Pamplona, por los proyectos A hero in my eyes y Language y Media & Communication; Izaskun Jorajuria, profesora de Secundaria del IES Iturrama, por los proyectos Science Twinfriends, Let’s save our planet y Equi-eTwinning; Kais Ouelhazi, profesor de Secundaria del IES Julio Caro Baroja, por el proyecto De las toronjas de luna: símbolos y universos literarios para adolescentes; Luisa de Santisteban, profesora de Secundaria del IES Julio Caro Baroja, por el proyecto Working to change earth tears into life.

También han sido reconocidos, Mathilde Hugrel, profesora de Secundaria del colegio Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina / Gares, por el proyecto De la terre à la lune: journaux de bord; Arantxa Artuch, profesora de Formación Profesional en el Centro Integrado Cuatrovientos de Pamplona, por el proyecto International Trade Deals; Marian Úcar, profesora de FP en el CIP Tafalla, por los proyectos It’s my life y Get cyber skilled and prevent cyberbullying, y Miren Miqueo, profesora de FP en el CIP Tafalla, por los proyectos DIET or D.I.E.T. (Did I Eat that?) eTwinning for a better health y You can save a life.

