Repunte de estafas en Navarra por falsos avisos de Correos y por alquileres de pisos

Actualizada 27/09/2020 a las 06:00

La Policía Nacional vuelve a advertir de un nuevo repunte en Navarra de denuncias relacionadas con estafas por falsos avisos por haber recibido un paquete de Correos o alquileres de apartamentos turísticos. Por ello, aconseja a los ciudadanos que en caso de ser contactados, bien telefónicamente o a través de Internet, con ofertas de algún tipo de servicio no solicitado, extremen la cautela. “Antes de tomar la decisión de efectuar cualquier pago o inversión, contacte con sus responsables laborales, su propia entidad financiera o con la policía, para ser asesorado previamente”, señalan.

En concreto, en los últimos días han llegado a dependencias policiales navarros estafados con dos tipologías similares: falso envío de Correos o alquiler vacacional.

En el primer caso, la víctima recibe un SMS en el que se le indica que un paquete que tenía que llegar no lo ha hecho por no pagar las aduanas correspondientes. Bajo el nombre de Correos, el texto dice lo siguiente: “Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar en una fecha concreta porque no se han pagado las tasas de aduana (un euro). Siga las instrucciones”. Con ello se refiere a hacer click en un enlace que hace las funciones de ‘phising’ para robar datos bancarios a la víctima.

En la modalidad de estafa en relación a alquileres vacacionales el usuario ‘pica’ ante un anuncio falso. Según señala la Policía, debido a la crisis sanitaria del covid-19 y aprovechando la demanda interna de espacios vacacionales, los estafadores ponen anuncios de pisos en alquiler con fotos reales, así como los datos del apartamento en cuestión. Sin embargo, los anunciantes no son ni propietarios ni arrendadores y dan teléfonos, correos electrónicos y números de cuenta falsos. De esta forma, cuando los arrendatarios hacen el ingreso bancario para, supuestamente, alquilar el piso, o dan una señal para poder reservarlo o visitarlo, en realidad el dinero va a la cuenta de los supuestos estafadores, que rápidamente retiran ese dinero del banco. Cuando las víctimas llaman a los teléfonos facilitados en el anuncio para preguntar por el alquiler, ya nadie contesta.

DENUNCIAR CON RAPIDEZ

Sea cual sea la estafa sufrida, la Policía Nacional aconseja denunciar lo antes posible, de forma que se intente bloquear de forma instantánea cualquier cuenta o movimiento bancario. Si han pasado varios días desde la operación resulta más complicado poder rastrear el dinero. Además, la policía insiste en que, en caso de ser contactado telefónicamente y recibir cualquier oferta de servicios no solicitada, antes de tomar la decisión de efectuar cualquier pago o dar cualquier tipo de dato personal, se contacte primero con los responsables de la supuesta entidad o con la policía.

EVITAR FRAUDES



1. Mantenerse actualizado y poseer un antivirus que evite la entrada de malware en el ordenador

2. No abrir enlaces por e-mail camuflados de promociones

3. Cuidar la identidad digital (no compartir demasiada información)

4. No dejar que cualquier extraño tenga acceso a la WiFi. Diseñar contraseñas robustas, cambiarlas cada cierto tiempo y apagar el ‘router’ en caso de ausentarse durante un tiempo. Si se usa una red pública, evitar el intercambio de información sensible como datos bancarios.