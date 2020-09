El apagado de las frecuencias antiguas de TDT será el 30 de septiembre

Actualizada 27/09/2020 a las 09:46

El apagado de las frecuencias antiguas de los canales de la TDT que están incluidos en el segundo dividendo digital tendrá lugar en Navarra la noche del 30 al 1 de octubre, por lo que a partir de esa fecha solo se recibirán por las nuevas. El cambio permitirá disfrutar del uso de la tecnología 5G también en las televisiones y afecta, en el caso de la Comunidad foral, a los 15 canales que ocupan tres de los ocho múltiples digitales. A partir de ahora, los canales para el dividendo digital serán el 21, el 32 y el 34.

Según explica el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Antonio Fernández-Paniagua, el cese de las emisiones simultáneas no será homogéneo en todo el territorio y se desarrollará en varias fases entre el 1 y el 14 de octubre a fin de poder gestionar mejor las incidencias que pudieran surgir. El apagón llegará en un primer momento a un grupo siete comunidades entre las que se encuentra Navarra.

El segundo dividendo digital arrancó hace ahora un año en 26 municipios y desde febrero afecta a toda la comunidad. El retraso provocado por la pandemia fue solventado con la ampliación por parte de la Unión Europea del plazo para realizar la adaptación. En un principio iba a acabar el 30 de junio, pero finalmente se retrasó tres meses más.

Pese al revés del coronavirus, la adaptación de antenas colectivas ha sido más ágil de la prevista, sobre todo a partir de abril cuando los instaladores fueron retomando poco a poco la actividad aunque con el inconveniente de no poder entrar en las viviendas para comprobar si la modificación realizada en la antena funcionaba correctamente. Según los datos que maneja el ministerio, a cierre de julio, el 86,3% de las antenas colectivas ubicadas en los 13.103 edificios de la comunidad afectados directamente por el cambio ya se habían adaptado para la llegada del 5G. Un porcentaje superior a la media del país que ronda el 80%.

“Fue un acierto no suspender el proceso durante la pandemia”

El próximo 1 de octubre puede haber personas que dejen de ver algunos canales en su televisor. Por eso conviene saber que, si le sucede, es porque su comunidad de vecinos no ha hecho todavía la adaptación al segundo dividendo digital. Se trata del proceso por el cual se despeja la banda de los 700MHz para dar paso al despliegue del 5G y para el que se requiere el trabajo de un antenista en el caso de que se resida en un edificio comunitario -los residentes en unifamiliares deben resintonizar sus televisores con el mando a distancia-. En todo caso, según precisa el subdirector general de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, Antonio Fernández-Paniagua, la pérdida de la recepción de esos canales en ningún caso será definitiva. “Los vecinos de un edificio que el 1 de octubre no se haya adaptado y pierdan la recepción de esos canales, los recuperarán en cuanto lo hagan”, explica. Recuerda Fernández-Paniagua que el plazo para que las comunidades de vecinos soliciten la subvención aprobada por el Gobierno central para cubrir el coste de los trabajos de adaptación estará abierto hasta el 31 de diciembre. En Navarra se han realizado hasta el momento 5.276 soliictudes de ayuda. La cuantía oscila entre los 104,3 euros y los 677,95 en función de la infraestructura instalada. El responsable ministerial se muestra satisfecho por el desarrollo del segundo dividendo digital. “Acertamos en no suspender el proceso durante la pandemia”, asegura haciendo hincapié en las medidas que se tomaron para mantener las emisiones simultáneas y garantizar así que no hubiera pérdida de canales durante el estado de alarma, cuando la televisión era muy importante para los ciudadanos como entretenimiento y como servicio público de comunicación.