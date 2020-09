El sector del transporte pide "transparencia y diálogo" al Gobierno con los peajes

Actualizada 11/09/2020 a las 18:46

Las asociaciones de transporte ANET y Tradisna han pedido "transparencia y diálogo" al Gobierno de Navarra en la implantación de peajes y se han mostrado "contrariadas" por la publicación del informe sobre tráfico de pesados en las carreteras de la Comunidad foral.

En su opinión, la publicación del estudio "tiene un claro sesgo tendente a defender la postura prefijada por parte del Ejecutivo en la imposición de peajes en cinco vías de nuestra comunidad".

Según han expuesto las asociaciones de transporte, "desconocemos los datos reales del estudio, puesto que no se nos ha trasladado ni los resultados, ni los parámetros sobre los que se ha realizado".

"No entendemos cómo un informe de estas características que puede afectar de manera sustancial al sector del transporte no se nos facilita directamente, y lo interpretamos como una intención clara de imposición y no diálogo por parte del Gobierno de Navarra", han apuntado.

En este sentido, ANET y Tradisna han remarcado que "el propio informe publicado afirma que la toma de datos es esencial en este tipo de trabajos". Y han señalado que "desconocemos si esta toma se ha efectuado en los puntos donde se van a implantar los postes de control de peajes y en los plazos de tiempo razonables, dos semanas, que permitan una extrapolación correcta de los mismos".

"Sin duda conocer estos detalles puede aportar un grado de fiabilidad al estudio. Desconocemos también si la toma de datos se ha hecho en horas determinadas, a lo largo de todo el día y si se ha tomado en consideración los retornos de las empresas navarras", han agregado.

Para ANET y Tradisna, "la postura no dialogante y la falta de transparencia del Gobierno de Navarra siguen siendo evidentes tanto en el traslado de información, los costos de puesta en marcha de la sociedad pública que explotaría los peajes, así como la intención final de extender los mismos a todo tipo de vehículos, no sólo para transporte pesado".