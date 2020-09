Navarra recibirá 29,28 millones del fondo para Educación, según el BOE

Actualizada 02/09/2020 a las 11:08

Navarra recibirá 29.287.530 euros dentro del tramo educativo del Fondo COVID. Así viene determinado en la orden ministerial de Hacienda que hoy publica el Boletín Oficial del Estado y que establece el reparto de 2.000 millones de euros del total de 16.000 del fondo. Esta partida se suma a los 88,7 millones que ya recibió Navarra en el mes de julio para hacer frente a gastos sanitarios derivados de la pandemia.

Tal y como establece el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, los 2.000 millones del tramo educativo se repartirán en el mes de septiembre. El Gobierno trabaja para que las comunidades reciban estos recursos a inicios de la próxima semana.

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha señalado que el Fondo COVID refleja el compromiso del ejecutivo central con el estado autonómico y garantiza “que las regiones cuenten con los recursos suficientes para ofrecer unos servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía”. En este sentido, Arasti subraya el gran esfuerzo que están realizando tanto el Gobierno de España como las comunidades por garantizar un regreso seguro a las aulas, y añade que esta nueva inyección económica “les permite afrontar los gastos extraordinarios generados por la pandemia, como la contratación de más personal o la implementación de nuevas medidas de prevención y de higiene en los centros educativos”.

Arasti ha recordado que ya se han puesto a disposición de las comunidades autónomas 8.000 millones de euros para afrontar los costes sanitarios y educativos derivados de la pandemia de la COVID-19. Es la mitad de un fondo extraordinario “que supone la mayor transferencia del Estado a las comunidades al margen del sistema de financiación”.

La orden publicada hoy en el BOE explica la distribución de los 2.000 millones del tramo asociado a educación. Esta cantidad se reparte conforme a dos variables como son la población de 0 a 16 años (80%) y la población de 17 a 24 años (20%), según las cifras del padrón.

EL FONDO COVID

El Fondo COVID-19 aprobado por el Gobierno de España busca dotar de liquidez a las comunidades para afrontar los efectos de la pandemia. Así, el fondo tiene un carácter no reembolsable -las comunidades no tienen que devolverlo- y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación de las CCAA en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos.

A finales del mes de julio se realizó la transferencia de 6.000 millones del primero de los dos tramos asociados al coste sanitario, que entre ambos suman 9.000 millones, más de la mitad del fondo.

De hecho, el segundo tramo sanitario del fondo alcanzará los 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en los próximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CC AA de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica. De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.

Asimismo, el Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el ejecutivo para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más. De hecho, el pasado mes de julio ya recibieron el pago principal de la liquidación del sistema de financiación de 2018, en concreto 7.073 millones de euros de un total de 10.730 millones de euros.