Navarra podría recibir de 450 a 850 millones, y llegar incluso a 1.000

Actualizada 01/09/2020 a las 13:10

Navarra "va a pelear por obtener los máximos fondos posibles" del Plan de Recuperación de la UE, del que podría recibir entre 450 y 850 millones de euros, en una estimación realizada replicando los criterios que aplica Europa, pero que, con criterios técnicos, podría superar los 1.000 millones.

Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que el Departamento de Relaciones Ciudadanas ha presentado el informe “Next Generatión EU (NGEU) y su posible impacto en Navarra” que analiza las oportunidades que el Plan de Recuperación de la Unión Europea ofrece a Navarra.

Plan para el cual la Comunidad Foral parte con “un buen posicionamiento en transición ecológica y digital” y que “facilitará la captación de fondos europeos”, según la consejera Ana Ollo, quien ha asegurado que pelearán por obtener los máximos fondos posibles para lo que ya han transmitido al Gobierno central la necesidad de estar en el proceso de elaboración del plan nacional.

Junto a ella han comparecido el director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, y Mikel Casares, integrante del Instituto Inarbe de la UPNA y uno de los autores del estudio.

Casares ha explicado que la cuantía de 450 a 850 millones que podría recibir Navarra replicando los criterios que aplica Europa como la renta per cápita o la tasa de desempleo, podría superar los 1.000 millones si se hace un reparto en función de criterios técnicos y calidad de los proyectos, de retorno social y económico.

El informe analiza las principales ideas básicas del plan “Next Generation EU” como mecanismo de recuperación, su alineación con el Green Deal y la digitalización como estrategias prioritarias, el papel de Navarra dentro del Plan y las estrategias de financiación que estarán disponibles dentro del mismo.

Además de un resumen ejecutivo, el documento cuenta con una serie de recomendaciones finales para una adecuada aplicación del NGEU en Navarra.

El Plan de recuperación articula un sistema de financiación, han remarcado, "sin precedentes" en la Unión Europea, que se suma a los programas y fondos estructurales del periodo financiero plurianual 2021-2027 que se aprobarán a lo largo de este otoño por las instituciones europeas.

Una de las características del NGEU es el modo de financiación, que se realiza en parte con carácter no reembolsable, es decir, a fondo perdido, y que también contará con el sistema de préstamos.

La financiación del Next Generation, según ha apuntado Irujo, no se asigna bajo los criterios de la política regional (fondos estructurales), sino que son los estados miembros quienes "deben elaborar sus planes de recuperación nacionales, que deberán ser aprobados en Bruselas, antes de poder tener financiación de dichos fondos. No existe desde la UE ningún criterio de reparto regional", ha remarcado.

Respecto a los préstamos, han comentado que no tienen claro que puedan interesar a Navarra, puesto que en los últimos años los costes de financiación han estado por debajo de los costes a los que ha obtenido fondos el Estado y a nivel europeo se observan diferenciales superiores.

Existe además otro bloque, los bonos verdes, que "tienen una acogida muy favorable", han apuntado, a lo que han añadido que Navarra ya ha entrado en esos mercados y es una línea a seguir.

El informe es un paso más en el proceso que desde el Ejecutivo están desarrollando ante el reto y la oportunidad que tenemos con el programa Next Generation EU”, según Ollo, quien cree que están en condiciones de diseñar "un programa que responda a la estrategia de recuperación y resiliencia de la UE".

Se trata, ha dicho, “de un momento clave para el futuro de la UE y sus regiones, por lo que es crítico alinear los objetivos de Navarra con la estrategia europea”.

Ha agregado que la Comunidad Foral ha adelantado trabajo con el Plan Reactivar Navarra que "propone medidas para avanzar a un modelo económico y social de futuro que apunta en las dos direcciones, en las que tenemos grandes oportunidades y ya es una realidad, como son la transición ecológica y la transición digital”.