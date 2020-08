Los grupos, divididos por el protocolo para el inicio del curso escolar

Actualizada 24/08/2020 a las 13:35

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha tildado el inicio de curso escolar como “desconcierto” mientras que la parlamentaria de PSN Ainhoa Unzu ha destacado el compromiso “del consejero Gimeno con la vuelta a las aulas”.



Ha sido tras la presentación el pasado viernes del protocolo para la vuelta a las aulas con motivo de la pandemia de la COVID-19, que plantea diferentes escenarios pero parte de la docencia presencial, en horario matinal y con mascarillas obligatorias en las aulas a partir de quinto de Primaria.



En rueda de prensa tras participar en la sesión de la Junta de Portavoces del Parlamento foral, Javier Esparza (NA+) ha lamentado que “no haya claridad y que miles de familias se pregunten qué va a pasar y cómo será esa vuelta al colegio”. Ha criticado que “se haya dejado pasar el verano y se actúe tarde y de manera unilateral, aunque se hayan reunido con colectivos”.



Ha incidido en que el departamento de Educación, liderado por Carlos Gimeno “va a remolque, actuando conforme se encuentra con problemas y sin estrategia preventiva” y ha advertido de que “la paciencia se está agotando”.



Por ello pide “que se incorporen nuevas medidas” y se analice de aquí al jueves próximo, fecha en que se votarán las medidas en esta materia en el pleno, “cómo va a ser el inicio del curso”. Ha exigido test PCR a profesionales de la educación y a alumnado porque “es indispensable el cribado”.



También ha criticado la aprobación de la jornada continua sin “pensar en opciones de conciliación para las familias” y ha vaticinado que esta medida “generará inconvenientes a las familias”.



Desde PSN, Ainhoa Unzu ha defendido la gestión de Gimeno y ha señalado que las medidas son “muy positivas para que el inicio de curso se dé en las mejores condiciones tanto docentes como sanitarias”.



Ha destacado la inversión desde el departamento de Educación de 47 millones de euros más para hacer frente al Covid-19 en el contexto escolar y que incluirá, ha indicado, la contratación de 666 profesionales, 183 cuidadores y cuidadoras en comedores y el refuerzo de equipos de limpieza.



Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha lamentado que el Gobierno no haya tomado en consideración la propuesta de realizar test PCR a profesorado y alumnado antes del comienzo de las clases.



Ha criticado que se conozca la información “a cuentagotas y con muchas dudas”. También ha querido saber, y así se lo trasladarán al consejero Gimeno en su comparecencia de la próxima semana, “a qué se destinará el esfuerzo de contratación de más de 660 profesores y profesoras”.



Ha tildado de “despropósito que se mantenga la ratio” porque “aún no se sabe qué análisis de espacios se han hecho en las aulas para garantizar la seguridad” y ha lamentado que no se conozca aún “el protocolo a emplear en caso de que haya positivos en distintas etapas” por lo que ha considerado que el trabajo se hace “a salto de mata”.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha explicado que esta semana su formación mantendrá reuniones con el Departamento de Educación para conocer "cómo van a garantizar las mascarillas a las personas que no se las pueden costear, algo que es importantísimo ahora que los chavales vuelven al cole". "Conseguimos introducir un mandato hacia la Administración para garantizar el acceso a mascarillas a las personas que no se las pueden costear y no tenemos conocimiento de que esto se haya desarrollado", ha dicho.



La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha valorado "positivamente el trabajo realizado por el Departamento de Educación en lo referido a la organización del próximo curso escolar" y ha confiado "plenamente en el buen trabajo que estamos seguros desarrollarán los docentes".

