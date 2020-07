El Parlamento urge a Chivite la búsqueda de recursos para afrontar la crisis generada por el coronavirus

Actualizada 30/07/2020 a las 13:45

El Parlamento de Navarra ha urgido este jueves a la presidenta María Chivite la búsqueda de recursos que permitan financiar los retos que tiene la comunidad como consecuencia de la pandemia de coronavirus y para conseguirlos solo NA+ se ha mostrado contrario a intervenir en política fiscal.



Durante una comparecencia ante la comisión de Régimen Foral, Chivite ha reconocido que la crisis sanitaria está teniendo "un enorme impacto" que obliga a "reordenar prioridades" ante el cambio de escenario económico, en el que se ha pasado de un crecimiento del PIB en 2019 del 2,9% a necesitar endeudamiento por una caída de ingresos en 2020 del orden de 800 millones y un aumento de gasto de 190, lo que da un desajuste presupuestario de mil.



Una situación, ha dicho la presienta, en la que "hemos decidido no escatimar recursos para el ámbito sanitario y una política de protección social valiente y garantista" ya que también son malos los datos de la EPA y no se esperan buenos los del PIB del segundo trimestre.



Según Chivite "se necesita liquidez para sostener la comunidad" y más allá de los ingresos ordinarios otras fuentes de financiación son los fondos COVID del Estado no reembolsables.



De ellos, ha recordado, Navarra ha recibido 88,7 millones para sanidad, en septiembre tendrá 29,2 para educación y en noviembre un segundo pago para sanidad, en total unos 160, a los que ha sumado los fondos europeos, que podrían ser unos mil pero en 2021, y la emisión de deuda, no menos de 400.



Por eso ha valorado el acuerdo alcanzado este miércoles para que Navarra se pueda endeudar de momento hasta el 2,3% del PIB, "una buena noticia" que aleja recortes y que ha sido posible gracias al diálogo, por lo que también lo utilizará para pedir que se permita a los ayuntamientos gastar su superávit para hacer frente a la COVID-19.



Son avances con los que "podemos ir despejando el horizonte" aunque todo queda ligado a la evolución epidemiológica del coronavirus, en la que cualquier paso atrás supondría una situación más complicada, por lo que ha apelado "a la responsabilidad y el compromiso para proteger la salud y también la economía", para la que no ha descartado medidas fiscales.



Para Navarra Suma, ha afirmado Javier Esparza, "se sigue sin definir el futuro económico de esta comunidad, hay todavía demasiadas incógnitas y cada decisión que se dilata nos está penalizando", por lo que ha criticado que se haga "seguidismo de Sánchez, cuando la primera lealtad y el primer deber es defender los intereses de los ciudadanos de esta comunidad".



"Y no la veo en esa posición", le ha indicado a Chivite, y reprochado que el Gobierno foral haya "fiado el futuro económico" al reparto de 16.000 millones, de los que "se nos ha excluido", "incomprensible", y al endeudamiento, pero "la deuda hay que pagarla y hay que ver el contexto global no vaya a ser que no se haya tratado a Navarra con el respeto y la justicia que se merece".



Ramón Alzórriz, por el PSN, ha replicado a Esparza indicando que "la deuda se paga pero los recortes se sufren" y su partido apoyó al PP en los que hizo, por lo que ha considerado "fundamental" el acuerdo con el Estado "con consecuencias beneficiosa para el conjunto de nuestra tierra y para los servicios públicos que protegen al conjunto de la ciudadanía", y apostado por abordar también alguna medida fiscal.



La portavoz de Geroa Bai, ha señalado que es "importante y esencial disponer de liquidez a estas alturas" pero el déficit permitido "no es suficiente" cuando la necesidad de endeudamiento puede llegar a un 4%, por lo que se ha preguntado cuanto tiempo se puede "resistir" con el 2,3% autorizado por el Estado.



"Vamos justos de tiempo y hay que pisar el acelerador en cuestiones importantes" y desde posiciones "progresistas", ha subrayado, y rechazado que los recortes sean la solución si se buscan recursos para acometer las urgencias, por lo que ha instado al Gobierno ha defender los intereses de Navarra "con ambición y firmeza".



Adolfo Araiz de EH Bildu, ha señalado que la crisis económica tendrá incidencia en años sucesivos y eso obliga a generar recursos propios y también a exigir al Estado la participación de Navarra en los fondos COVID porque el endeudamiento es "pan para hoy y hambre para mañana", cuando haya que pagar la deuda con intereses.



Ha emplazado por ello a utilizar la capacidad fiscal de Navarra para contar con nuevos ingresos y lamentado que parezca que el Gobierno foral haya "renunciado a tomar decisiones propias" a pesar de que ha calculado que faltarán al menos 200 millones para cubrir los mil de desajuste.



Desde Podemos, Mikel Buil ha considerado que el grado de "incertidumbre" se va "reduciendo" y pedido que se avance hacia un sistema fiscal "más justo, que garantice los servicios públicos" cuando "hay que garantizar la supervivencia desde una perspectiva universalista" porque "no puede solventarse todo a base de deuda".



También Marisa de Simón, de I-E, ha reclamado que se actúe sobre los ingresos propios porque la situación "es dramática en su impacto social" y son los trabajadores quienes más directamente lo están sufriendo, al tiempo que ha mostrado su temor a que se piden ajustes a Navarra a cambio de los fondos europeos.