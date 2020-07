Koldo Martínez insta a "aprovechar la capacidad de gestión de Navarra" en el plan de recuperación

Actualizada 22/07/2020 a las 16:21

El senador autonómico por Navarra, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha instado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a "aprovechar la capacidad de gestión de Navarra" en el diseño del plan nacional de recuperación.

En un comunicado, Martínez ha considerado que el acuerdo alcanzado por los presidentes de gobierno de la Unión Europea en relación al fondo extraordinario para paliar la crisis del Covid-19 es "un paso importante en la construcción de una Europa más cohesionada en la que, por primera vez, se anteponen las necesidades de la ciudadanía a los intereses puramente monetaristas".

No obstante, el senador de Geroa Bai ha considerado que "no habrá una gestión eficaz de esos fondos si no se cuenta con los gobiernos regionales".

"En una primera lectura, el acuerdo de la UE es histórico. La articulación de medidas de subvención a fondo perdido, mediante el endeudamiento de la propia UE, es algo que nunca se había producido. No sólo eso, la cantidad acordada es también histórica, no alcanzada ni siquiera durante los peores años de la crisis financiera. Por poner un ejemplo, los 750.000 millones de euros acordados suponen casi cinco veces más que la cantidad total del famoso Plan Marshall (119.000 millones euros, a precios actuales, en el periodo 1948-1952)", ha remarcado Martínez.

Además, ha recordado que el fondo "se transferirá directamente a los Estados" y que para poder recibir el dinero, la UE exige que elaboren un plan nacional de recuperación.

En su opinión, "ese plan debe demostrar, entre otras cuestiones, los progresos en materia de transición ecológica y digital, es decir, hay que elaborar políticas y partidas que desarrollen estos dos ámbitos".

"Ámbitos que, junto con la cohesión territorial, coinciden milimétricamente con las líneas estratégicas planteadas por Geroa Bai para afrontar la recuperación", ha señalado Koldo Martínez.

Sin embargo, ha subrayado que "en la propuesta de la Comisión las regiones no existimos, tan solo se mencionan en una ocasión". "Los planes nacionales de recuperación son competencia exclusiva de los Estados, y ni siquiera se les exige que exista una participación de las regiones. Como senador de Navarra y miembro de Geroa Bai, exijo una participación activa de Navarra en la elaboración del plan nacional de recuperación. Y lo hago desde el Senado, la Cámara de representación territorial donde tantas veces he defendido la necesidad de contar con Navarra para la recuperación económica y social del Estado así como el derecho que tenemos como Comunidad de participar de todos los fondos que lleguen al Estado para superar esta crisis tan excepcional como es la causada por el Covid-19", ha manifestado.

Para Martínez, "la ciudadanía navarra y su dirección política han demostrado en estos últimos años su capacidad de responder de forma racional y ejemplar a los nuevos retos que se nos plantean como sociedad".

Y ha destacado que "lo ha hecho haciendo frente a sus responsabilidades tributarias de forma solidaria y también con un uso racional del gasto". "Navarra es un ejemplo de responsabilidad recaudatoria y de gestión, a la vez que de solidaridad con las comunidades menos favorecidas. Y, en esa línea, Sánchez debe hacer uso de esa experiencia para sacar el mejor partido a los fondos que llegarán de Europa. No debería esperar ni un minuto para convocar a la presidenta de Navarra y conocer de primera mano el diagnóstico que el ejecutivo foral tiene respecto a las líneas que debe marcar ese plan nacional de recuperación", ha defendido.