La Guardia Civil vigila a caballo el Camino de Santiago en Navarra

Actualizada 13/07/2020 a las 11:17

La Guardia Civil ha puesto en marcha en Navarra un dispositivo especial para la vigilancia del Camino de Santiago, motivo por el que ha movilizado, entre otros, al Escuadrón de Caballería.

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha conocido de primera mano este dispositivo, puesto en marcha en el marco del Plan de Seguridad Jacobea. Para ello, ha visitado en el mirador del Alto del Perdón a una parte de los diez efectivos del Escuadrón de Caballería que se encargan de la vigilancia de distintos tramos del Camino de Santiago. Ha acompañado al delegado en su visita el teniente coronel jefe de Operaciones de la Guardia Civil, José Miguel Barbero.

La Guardia Civil potencia el Plan de Seguridad Jacobea durante la época estival con el fin de garantizar la seguridad de los peregrinos. Este operativo, con una vigencia anual y que este año se encuentra en su quinta edición, tuvo que ser suspendido durante el estado de alarma y se ha reforzado para los meses de verano, según ha explicado Arasti.

En esta fase de intensificación participarán miles de agentes de las diferentes especialidades de la Guardia Civil (Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Servicio de Información, Policía Judicial, Escuadrón de Caballería, Servicio de Montaña y Servicio Aéreo) en once comunidades autónomas. Todos ellos trabajan para salvaguardar la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico, la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico-artístico y medioambiental.

Durante 2019, la Guardia Civil prestó casi 24.000 servicios relacionados con la seguridad en el Camino en toda España, entre los que destacaron 32 auxilios sanitarios, 37 rescates y 550 inspecciones a establecimientos.

ACCIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD

Una de las novedades que presenta esta quinta edición del Plan de Seguridad consiste en la campaña de comunicación Guardianes en el Camino, mediante la cual se han distribuido carteles con consejos de seguridad (en español, inglés y francés) en diferentes puntos del Camino de Santiago. Esta campaña se pone en marcha con la colaboración de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), entidad que aglutina a 99 localidades del Camino Francés.

Por otro lado, la Guardia Civil recomienda el uso de la app Alertcops, que proporciona al usuario/peregrino atención las 24 horas del día desde los centros operativos de servicio o llamadas y alertas geolocalizadas en tiempo real al 062. Todo ello en un entorno disponible en siete idiomas.

Este año, el plan servirá a su vez de preparación para el Año Santo Jacobeo de 2021, durante el que se prevé una afluencia masiva de peregrinos y visitantes dada la repercusión y trascendencia a nivel internacional de este evento.

CONSEJOS PARA UN CAMINO SEGURO

La Guardia Civil ofrece a los peregrinos una serie de recomendaciones de seguridad para realizar el Camino de Santiago. Así, aconseja utilizar la ya citada aplicación Alertcops y llevar a mano el DNI o Pasaporte para mostrarlo a la autoridad en caso de que sea requerido.

También pide vigilar las pertenencias, en especial los efectos personales, dispositivos electrónicos, documentación, dinero y objetos de especial valor, sobre todo en lugares sin vigilancia, de tránsito o con gran afluencia de personas. "No los exhibas innecesariamente. Viaja ligero de equipaje. No lleves grandes cantidades de efectivo y repártelo entre el equipo y tus prendas de uso habitual, en sitios de difícil acceso como bolsillos interiores. Anota los códigos de seguridad PIN, PUK e IMEI de tu móvil", recomienda la Guardia Civil.

También aconseja caminar en compañía y de día. "Evita caminar solo, sobre todo si eres mayor, y a ser posible entre los meses de noviembre y marzo. Procura hacer tus desplazamientos durante las horas diurnas", señala.

Otra de las recomendaciones es que el paso del peregrino no deje huella, respetando el medio ambiente. "Usa las instalaciones para el depósito de basuras, desechos y otros desperdicios. No recolectes seres vivos (flora, fauna) o elementos del paisaje. Acampa en zonas autorizadas y habilitadas", pide.

Además, aconseja desconfiar de los extraños, "sobre todo si se aproximan demasiado con cualquier excusa, como preguntar algo u ofrecerse a ayudarte con la carga de tus pertenencias, o si chocan contigo de manera fortuita". "Tampoco confíes en quien te recomiende atajos, puntos de interés o servicios fuera de ruta", añade.

La Guardia Civil también llama a cuida las instalaciones comunes como albergues, puntos de información, sitios de descanso y avituallamiento, hitos, fuentes, señales, paneles informativos y otros elementos indicadores de dirección. En la misma línea, pide preservar el patrimonio histórico-artístico.

Otra de las recomendaciones es seguir la indicación amarilla del Camino de Santiago, respetar las normas viales y hacerse ver. "La concha, la estrella o la flecha te marcarán el camino a seguir.

No te aventures por sendas o atajos distintos, remotos o no señalizados. Tampoco por PR o GR. Si usas vías convencionales respeta las normas viales, extrema las precauciones y hazte ver en todo momento por medio de reflectantes o prendas llamativas. Camina siempre por sendas señalizadas; si vas por el arcén, hazlo por tu izquierda y en fila india. Si vas en bici o a caballo, circula por el arcén o lo más ceñido a la derecha, usa el casco y no vayas en pelotón", apunta.

La Guardia Civil también aconseja que el peregrino informe con frecuencia a familias y amigos sobre su ubicación. "Lleva siempre un dispositivo móvil de comunicación -con batería suficiente- que permita localizarte y con el que poder alertar de cualquier emergencia propia o ajena", señala.

Además, mientras se hace el Camino, se recomienda proteger el hogar, no informando a desconocidos, ni en lugares públicos, ni en redes sociales, de la realización del Camino.

También recomienda la Guardia Civil hacer una planificación de la ruta, desde la previsión meteorológica a la red de alojamientos, reservas, autorizaciones, distancias, dificultad, lugares de descanso, avituallamiento o sitios de interés. "Mide tus fuerzas y evita los excesos. Sé consciente de tus posibilidades, estado de salud y condición física. Aliméntate de manera adecuada y abandona la marcha cuando sientas que las fuerzas te abandonan", recomienda.

Por último, ante una emergencia o sospecha, la Guardia Civil aconseja contactar con la policía. "Como víctima, perjudicado o testigo, alerta al número universal (urgencia sanitaria, bomberos, seguridad ciudadana en el 112) o a las fuerzas y cuerpos de seguridad", explica.